ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή

 07.08.2025 - 10:06
Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή

Με ανάρτησή του και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Νικόλας Προδρόμου, ενημερώνει για μια ακόμα πρωτοβουλία στήριξης συμπολιτών μας που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, με τη συμμετοχή εθελοντών από όλη την Κύπρο.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά :«Αυτό είναι το σπίτι της κας Άντρης που καθαρίσαμε το Σάββατο γκρεμίζοντας τα πάντα.»

Μέσα από τη μαζική συμμετοχή, η προσπάθεια πήρε ζωή.

«Το καταφέραμε χάρις σε όλους τους εθελοντές που προσφέρθηκαν να συνεισφέρουν απλόχερα για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.»

Η εικόνα, όπως περιγράφει, ήταν συγκινητική. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έγιναν μια ομάδα για τον ίδιο σκοπό: «Γυναίκες, παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι γίναμε ένα βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας.»

Ο Νικόλας Προδρόμου έκλεισε με ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχεια στη δράση:«Χάρι σε όλους αυτούς ακόμα υπάρχει Ελπίδα ρε που θα την παλέψουμε μέχρι τέλους για αυτούς.»

Και δεν σταματούν εκεί. Η ομάδα συνεχίζει την προσπάθεια: «Το Σάββατο πάμε ξανά πάνω να βοηθήσουμε 2 ηλικιωμένους συνανθρώπους μας να καθαρίσουν που ζήτησαν την βοήθειά μας.»

Τέλος, καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει:«Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλος αυτής της προσπάθειας να επικοινωνήσουν μαζί μου. Σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά.»

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από βίντεο που καταγράφει την κατάσταση του σπιτιού και την προσπάθεια των εθελοντών να το φτιάξουν:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

