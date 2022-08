Στο «σφυρί» η φανέλα του Τζόρνταν - Αναμένεται να κάνει νέο ρεκόρ

Ο διάσημος οίκος της Νέας Υόρκης, που ανήκει από το 2019 στον γαλλο-ισραηλινό μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών Πάτρικ Ντράχι, έχει ήδη πουλήσει αθλητικά παπούτσια που ανήκαν στον παγκόσμιο σούπερ σταρ Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είναι τώρα 59 ετών, φτάνοντας σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια το 2021.

Ahead of the 25th anniversary of the '97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey



Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa