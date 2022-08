Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 35 άνθρωποι νεκροί μετά από φωτιά σε εκκλησία

Η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που στο εσωτερικό του ναού βρισκόταν περίπου 5.000 πιστοί. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κόπτη Πατριάρχη Ταουάντρος Β’ για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Multiple casualties & dozens were injured in a fire that broke at a Church in #Egypt, Health Ministry reported on Sunday.. pic.twitter.com/DpDkwVgyT4