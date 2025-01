Ουάσινγκτον: Πάνω από 1.500 ώρες πτήσεις μετρούσαν η πιλότος και ο εκπαιδευτής, που είχαν τον έλεγχο του Black Hawk

Ο Τζόναθαν Κόζιολ, ένας συνταξιούχος αξιωματικός με περισσότερα από 30 χρόνια πτητικής εμπειρίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η μοιραία πτήση του ελικοπτέρου ήταν μια νυχτερινή πτήση πιστοποίησης με έναν εκπαιδευτή πιλότο που αξιολογούσε έναν άλλο έμπειρo πιλότο σε διαδρομές που η μονάδα τους πετάει συνήθως μέρα και νύχτα γύρω από τον Ποτόμακ.

Ο Τζίμι Κάμινγκς, εκπρόσωπος του Κέντρου Ετοιμότητας Μάχης του Στρατού στο Φορτ Νόβοσελ της Αλαμπάμα, δήλωσε ότι όπως όλοι οι στρατιώτες που πρέπει να πληρούν τις τακτικές προϋποθέσεις για τα όπλα τους, έτσι και οι πιλότοι του Στρατού πρέπει να πληρούν τις ετήσιες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την πτητική τους εμπειρία. Για τους αεροπόρους, αυτό σημαίνει πως πρέπει να πετούν υπό διαφορετικές συνθήκες.

The Coast Guard continues to coordinate with local, state and federal agencies Thursday in response to the aircraft collision that occurred Wednesday evening over the Potomac River in Washington.



