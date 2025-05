EUROVISION 2025: Δεν τα κατάφερε η Κύπρος – Ποιες χώρες πέρασαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Πέρασαν: Νορβηγία, Αλβανία, Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Πορτογαλία και η Ουκρανία.

Δείτε ξανά εδώ απόσπασμα από την εμφάνισή του!

Η βραδιά περιλάμβανε 15 συμμετοχές, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν και η Ισπανία, η Ιταλία και η διοργανώτρια Ελβετία, οι οποίες έχουν ήδη περάσει απευθείας στον τελικό χωρίς να χρειαστεί να διαγωνιστούν. Όπως κάθε χρόνο, οι χώρες της λεγόμενης «Big Five» – Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο – μαζί με τη διοργανώτρια χώρα, έχουν εξασφαλισμένη θέση στον τελικό.

Οι εντυπώσεις της πρώτης φάσης ήταν θετικές: θεαματικά σκηνικά, σκηνοθετικά concepts υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερες ερμηνείες κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξεχώρισαν συμμετοχές όπως η Σουηδία, που ενίσχυσε το προφίλ της ως φαβορί, ενώ η νέα διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων – σε τριάδες, με αποκάλυψη ενός μόνο ονόματος κάθε φορά – κράτησε την αγωνία αμείωτη.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision

1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter

2. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm

3. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu

4. Ισλανδία - VAEB - Roa

5. Ολλανδία - Claude - C’est la vie

6. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja

7. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia

8. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato

9. Πορτογαλία - Napa - Deslocado

10. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

Σλοβενία - Klemen - How Much Time Do We Have Left

Βέλγιο - Red Sebastian - Strobe Lights

Αζερμπαϊτζάν - Mamagama - Run With U

Κροατία - Marko Bošnjak - Poison Cake

Κύπρος - Theo Evan - Shh