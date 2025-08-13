Φωτιά σε γκαράζ και αυλή οικίας τα ξημερώματα - Υπό φρούρηση η σκηνή

Από τη φωτιά δεν τραυματίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση από την Αστυνομία, για εξετάσεις από Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.