Video: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε

 13.08.2025 - 07:23
Με τον σοβαρό τραυματισμό του «πλήρωσε» τουρίστας την απόφασή του να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν το μεγαλόσωμο ζώο τον πήρε στο κυνήγι εκείνος παραπάτησε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να τον ποδοπατήσει.

Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να βγάλει τη φωτογραφία μπαίνοντας σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν στην περιοχή Καρνατάκα

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο ελέφαντας έτρωγε καρότα δίπλα στον δρόμο όταν τον τρόμαξε το ξαφνικό φως από τη φωτογραφία του Ρουμάνου τουρίστα.

Εκτός από τα σοβαρά τραύματα, ο τουρίστας από τη Ρουμανία «κληρονόμησε» και ένα πρόστιμο 230 ευρώ και ένα βίντεο στο οποίο ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά που, όπως είπε, προκλήθηκε από την άγνοιά του για τους κανόνες ασφαλείας σε προστατευμένες περιοχές με άγρια ζώα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

