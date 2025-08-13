Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα

 13.08.2025 - 08:49
Εντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3.45 τα ξημερώματα στο γκαράζ και σε πέργκολα στην αυλή σπιτιού στην περιοχή Αυγόρου, ενώ από τη φωτιά δεν τραυματίστηκε κανένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, «η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο στάθμευσης της ιδιωτικής οικίας που περιείχε είδη ξυλείας και επεκτάθηκε στο ισόγειο εσωτερικά της (κουζίνα) και σε εξωτερικό καλυμμένο χώρο (πέργολα).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φωτιά σε γκαράζ και αυλή οικίας τα ξημερώματα - Υπό φρούρηση η σκηνή

Από τους καπνούς επηρεάστηκε και όλος ο εσωτερικός χώρος της οικίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού. Χρειάστηκε η παρουσία δύο Ασθενοφόρων Οχημάτων για μεταφορά τεσσάρων μελών της οικίας καθαρά προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου λόγω εισπνοής καπνού από την προσπάθεια τους να κατασβεστεί η πυρκαγιά πριν την άφιξη της Π.Υ.

Στο πίσω μέρος της αυλής εντοπίστηκε σκυλί απανθρακωμένο, το οποίο ήταν δεμένο σε κοντινή απόσταση από το γκαράζ».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη
Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Συνάντηση – σταθμός Τραμπ–Πούτιν: Τα κρυφά χαρτιά και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την Ουκρανία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σήμερα το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν

 13.08.2025 - 08:43
Επόμενο άρθρο

Κατερίνα Αγαπητού: Ποζάρει με μαγιό στον καταρράκτη της Κρήτου Τέρρα στην Πάφο - Ποια άλλη παρουσιάστρια ήταν στην παρέα – Φωτογραφίες

 13.08.2025 - 08:58
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

  •  13.08.2025 - 09:38
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

  •  13.08.2025 - 06:51
Έπεσε με το όχημά του σε προθήκη καφεστιατορίου 53χρονος - Εγκατέλειψε τη σκηνή, τον βρήκαν και μύριζε αλκοόλ

Έπεσε με το όχημά του σε προθήκη καφεστιατορίου 53χρονος - Εγκατέλειψε τη σκηνή, τον βρήκαν και μύριζε αλκοόλ

  •  13.08.2025 - 09:29
Εντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα

Εντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα

  •  13.08.2025 - 08:49
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

  •  13.08.2025 - 06:31
Ψάχνεις νέο αγαπημένο στέκι; Δοκίμασε αυτά τα σημεία που άνοιξαν σε Πρωταρά και Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφίες

Ψάχνεις νέο αγαπημένο στέκι; Δοκίμασε αυτά τα σημεία που άνοιξαν σε Πρωταρά και Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.08.2025 - 08:30
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

  •  13.08.2025 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα