Σήμερα το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν

13.08.2025 - 08:43

Εδώ και μερικές ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει μηνύματα σε όλους τους τόνους από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ενόψει της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα, οι Ευρωπαίοι διεμήνυαν ότι δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία από την οποία θα λείπει η Ουκρανία, αλλά και η Ευρώπη. Ίσως και γι’ αυτό αποφάσισε τελικά να συμμετέχει στη σημερινή τηλεφωνική σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα τον εκπροσωπούσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς.

Το πόσο άρχιζε να «βαραίνει» το κλίμα φάνηκε από τις χθεσινές προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων ηγετών ότι δεν θα δεχτούν αλλαγή των συνόρων της Ουκρανίας δια της βίας και, εμμέσως, ότι οι ίδιοι δεν θα δεχτούν να παίξουν τον ρόλο του κομπάρσου. Μόλις τρεις μέρες πριν από την ιστορική συνάντηση των δύο προέδρων, οι 26 από τους 27 αρχηγούς κρατών της ΕΕ (έλειπε ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει πολλές φορές επιχειρήσει να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή υποστήριξη στην Ουκρανία) υπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνάντηση των δύο προέδρων.

Σε αυτή ανέφεραν ότι «ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίζει για το μέλλον του», προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές της «εδαφικής ακεραιότητας» και ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

Από το βράδυ της Κυριακής, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει μιλήσει «αρκετές φορές» με τον πρόεδρο Τραμπ, παροτρύνοντάς τον να αυξήσει την πίεση στον Ρώσο ομόλογό του επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και δευτερεύουσες κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας. Και δημοσίως, ο Μερτς δήλωσε ότι «ο Πούτιν ενεργεί μόνο υπό πίεση» και ότι «δεν θα δεχτούμε η Ρωσία και η Αμερική να συζητούν και να αποφασίζουν πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων και των Ουκρανών, εδαφικά ζητήματα που αφορούν τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς».

Όπως και να έχει, στη σημερινή virtual σύνοδο κορυφής που αναμένεται να ξεκινήσει στη 1 σήμερα το μεσημέρι, θα συμμετέχουν οι πρόεδροι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και, φυσικά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Μια ώρα αργότερα, στις δύο, στη συζήτηση έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχουν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι ντι Βανς. Η σύνοδος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις τρεις και μισή το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται μια νέα κλήση, αυτή τη φορά μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών για αποτίμηση της κατάστασης και συντονισμό νέων δράσεων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

