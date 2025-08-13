Ecommbx
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

 13.08.2025 - 06:30
Ο Δεκαπενταύγουστος στην Κύπρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με πανηγύρια, φεστιβάλ, εκκλησίες και παραθαλάσσιες εξορμήσεις. Όμως όχι για όλους. Υπάρχουν εκείνοι που κάθε χρόνο τέτοια μέρα, προτιμούν ένα ήσυχο χωριό, ένα μοναχικό μονοπάτι ή μια δροσερή πλαγιά, μακριά από τον θόρυβο και τις πολυκοσμίες.

Αν φέτος θες να περάσεις την ημέρα σε χαμηλούς τόνους, χωρίς συνωστισμό, σου προτείνουμε 8+1 προορισμούς που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά και την ηρεμία τους:

Κακοπετριά – Η αρχόντισσα της Κύπρου

Η Παλιά Κακοπετριά παραμένει το απόλυτο "safe haven" για όσους αποφεύγουν τις παραλίες τον Δεκαπενταύγουστο. Τα πέτρινα αρχοντικά, τα καλντερίμια, τα ήσυχα ταβερνάκια και η δροσιά από το ποτάμι συνθέτουν έναν ιδανικό προορισμό. Η ησυχία εδώ είναι τρόπος ζωής.

Καπέδες – Μυρωδιές από πεύκα και απλότητα

Μόλις 20’ από τη Λευκωσία, αλλά με αίσθηση... ελβετικού τοπίου. Το δάσος των Καπέδων είναι ιδανικό για πικνίκ, ανάγνωση και χαλαρές βόλτες. Η περιοχή προσφέρει και ωραία ξενώνες για όσους θέλουν να μείνουν μέσα στη φύση.

Βάβλα – Για ρομαντικούς και φωτογράφους

Το χωριό-έκπληξη που πολλοί δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα. Πέτρινα σπίτια, απόλυτη ηρεμία και μερικοί από τους πιο καλοδιατηρημένους ξενώνες. Για τους ρομαντικούς, για εκείνους που θέλουν να «χαθούν» με ένα βιβλίο στο χέρι και ήχους τζιτζικιών για μουσική υπόκρουση.

Παραλία Λάρας – Άγρια ομορφιά & σεβασμός

Μακριά από beach bars και ηχεία, η παραλία Λάρας στην Πάφο είναι καταφύγιο για τις χελώνες caretta-caretta, αλλά και για όσους λαχταρούν απόλυτη φυσικότητα και ησυχία. Αν πας, θυμήσου: η περιοχή είναι προστατευόμενη. Απόλαυσε το τοπίο χωρίς να το αλλοιώσεις.

Κάτω Πύργος Τυλληρίας – Η ήσυχη ακτογραμμή

Εδώ βρίσκεις παραλίες χωρίς κόσμο, απλές ψαροταβέρνες με αυθεντικά πιάτα και έναν τόπο που σέβεται τη σιωπή του. Ο Κάτω Πύργος είναι για όσους αγαπούν το ανεπιτήδευτο – και για όσους θέλουν να δουν την Κύπρο όπως ήταν παλιά.

Αγρός – Δροσιά και κυπριακή φιλοξενία

Γνωστός αλλά ποτέ συνωστισμένος, ο Αγρός προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό δροσερού κλίματος, ωραίων περιπατητικών διαδρομών και καλού φαγητού. Ο ιδανικός προορισμός για οικογένειες ή ζευγάρια που θέλουν ποιότητα χωρίς βαβούρα.

Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας – Παραλία... μόνος σου

Αν λαχταράς θάλασσα αλλά δεν αντέχεις τον συνωστισμό της Αγίας Νάπας ή της Πρωταρά, ο Άγιος Θεόδωρος είναι ό,τι πρέπει. Καθαρά νερά, ήσυχα beach spots και γαλήνη – ειδικά ιδανικό για οικογένειες με μικρά παιδιά.

Πεδουλάς – Κρυμμένος μέσα στο πράσινο

Μικρός, αυθεντικός και με εντυπωσιακή θέα, ο Πεδουλάς συνδυάζει την ηρεμία με πλούσια ιστορία. Σε υψόμετρο 1.100μ., ο Πεδουλάς είναι η απάντηση στο καλοκαιρινό καύσωνα. Διατηρεί παραδοσιακό χαρακτήρα και μοναδική ηρεμία. Οι τοιχογραφίες στις εκκλησίες του, το μικρό μουσείο και τα οικογενειακά πανδοχεία τον καθιστούν ιδανικό για μια ποιοτική, low-key απόδραση.

 

Γεράκιες – Ήπιο βουνίσιο σκηνικό

Το χωριό των Γερακιών είναι ήρεμο, χωρίς φανταχτερές εκδηλώσεις, και ιδανικό για περίπατο, παρατήρηση της φύσης και ξεκούραση. Εκεί βρίσκεται και η αναπαράσταση παραδοσιακού κυπριακού γάμου, για όσους θέλουν μια πολιτιστική "πινελιά".

Γιατί να επιλέξεις έναν ήσυχο προορισμό;

Επειδή εκεί μπορείς πραγματικά να αναπνεύσεις καθαρό αέρα, να χαλαρώσεις μακριά από τον θόρυβο και να ζήσεις την αυθεντική πλευρά της Κύπρου ... αυτή που δεν έχει αλλοιωθεί από τον τουρισμό και τα μαζικά events. Είναι η ευκαιρία να επανασυνδεθείς με τον εαυτό σου, να αφήσεις για λίγο πίσω την ένταση της καθημερινότητας και να νιώσεις ότι κάνεις αληθινές, ουσιαστικές διακοπές. Αυτές που γεμίζουν σώμα και ψυχή.

Αν αποφασίσεις να μείνεις βράδυ, προτίμησε αγροτουριστικά καταλύματα , είναι ήσυχα, φιλικά, με φροντισμένο φαγητό και συνήθως πολύ πιο οικονομικά από τα beach resorts.

Σε έναν κόσμο που τρέχει γρήγορα, μια απόδραση μακριά από τη φασαρία του 15Αυγούστου είναι ίσως το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Είτε διαλέξεις ένα βουνίσιο χωριό, είτε μια απομονωμένη παραλία, το μόνο που χρειάζεσαι είναι η διάθεση να ακούσεις ξανά… τη σιωπή. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές είναι συχνά αυτές που ζούμε ήσυχα, αληθινά και χωρίς φώτα.

