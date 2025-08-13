Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνος Λεβέντης, ανέφερε ότι υπάρχουν κρατήσεις, αν και η ζήτηση σε κάποιες περιοχές στα ορεινά ήταν λίγο μουδιασμένη, την προηγούμενη περίοδο.

«Μπαίνοντας την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, αλλάζουν τα δεδομένα. Περισσότερος κόσμος πηγαίνει διακοπές, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουν ήδη φύγει και φεύγουν αρκετοί. Σίγουρα δημιουργεί κάποιο θέμα, γιατί οι παραλιακές περιοχές μπορεί να σφύζουν από ξένους αλλά περιμένουν όλοι και τον ντόπιο τουρισμό, ιδιαίτερα τα ορεινά θέρετρα», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για την γενικότερη κατάσταση των εστιατορίων τον Αύγουστο, ο κ. Λεβέντης σημείωσε ότι κινούνται ικανοποιητικά για τις περιοχές που παραδοσιακά δέχονται τον περισσότερο κόσμο, όπως οι παραλιακές περιοχές και τα ορεινά, ωστόσο η Λευκωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα.

«Πρέπει να βρεθούν τρόποι που να συγκρατούν περισσότερο πληθυσμό στη Λευκωσία για περισσότερο χρόνο αυτή την περίοδο. Όσο μπορεί να συγκρατηθεί βέβαια διότι ο κόσμος έχει την ανάγκη μετακίνησης για λόγους αλλαγής και ξεκούρασης. Το θέμα είναι να μπορεί να δέχεται και η Λευκωσία επισκέπτες από όλες τις περιοχές. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Βέβαια, δεν θα είναι στον βαθμό που να αναπληρώνει αυτούς που φεύγουν αλλά οφείλουμε να βρούμε τρόπους που να προσελκύουμε έστω ξένους. Είναι ένας δύσκολος χώρος, με δύσκολες εξισώσεις», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι οι υπόλοιπες επαρχίες έχουν το δικό τους προϊόν αλλά οι πολίτες κάποιον από αυτών αρέσκονται στο να μετακινούνται προς τα ορεινά θέρετρα, όπως για παράδειγμα η Λάρνακα έχει προτίμηση προς τα ορεινά θέρετρα.

Αναφορικά με τις τιμές, ο κ. Λεβέντης ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μικρές αυξήσεις.

«Δυστυχώς δεν έχουμε μειώσεις στις τιμές που να δικαιολογούν έστω και τη δική μας μείωση σε κάποια είδη. Εξακολουθούν να είναι σε ψηλά επίπεδα όπως στο κρέας, ειδικά στο χοιρινό. Ανεβαίνουν αναπόφευκτα και τα θαλασσινά αυτή την περίοδο λόγω αυξημένης ζήτησης. Το στοίχημα είναι να διατηρούμε την ποιότητα μας σε ψηλά επίπεδα και την εξυπηρέτηση είναι εξίσου ψηλά και να νιώθει ο επισκέπτης που έρχεται κοντά μας δικαιωμένος. Φεύγοντας να μην μετάνιωσε που ήρθε», δήλωσε.

Παράλληλα, ο κ. Λεβέντης τόνισε ότι υπάρχουν τιμές για όλους, με τον κόσμο να ενημερώνεται γι’ αυτές και να αποφασίζει αναλόγως τι προτιμά.

«Βέβαια δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεχτή η αισχροκέρδεια σε σημεία που να μην υπάρχουν άλλοι χώροι και να μην υπάρχει άλλη επιλογή για τον επισκέπτη. Οπότε εμείς καλούμε τους επιχειρηματίες να στέκονται στο ύψος τους και να τιμούν το χώρο της φιλοξενίας, ακριβώς όπως είναι και η έννοια της λέξης», είπε καταληκτικά.