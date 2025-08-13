Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση

 13.08.2025 - 06:33
Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση

Στην έκδοση Κόκκινης Προειδοποίησης προχώρησε η Μετεωρολογική για ακραία υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Η κόκκινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 μέχρι 17:00 το απόγευμα.

Μετά το Δεκαπενταύγουστο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στο κανονικό επίπεδο για την εποχή.

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός, ενώ παροδικά θα εμφανίζονται λίγες αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αρχικά τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 38 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 36 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ το Σάββατο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

