Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη

Στην ψεσινή κλήρωση (12/8/) βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία οι οποίοι παίρνουν από €100.000. Μάλιστα τα δύο δελτία παίχτηκαν στην Κύπρο.

Στην ψεσινή κλήρωση οι τυχεροί αριθμοί ήταν: 2, 9, 13, 26, 44.

Τζόκερ ο αριθμός: 20.