Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη

 13.08.2025 - 06:43
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη

Απίστευτο είναι το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ μετά το νέο τζάκποτ. Στην επόμενη κλήρωση το ποσό έφτασε τα €26.500.000.

Στην ψεσινή κλήρωση (12/8/) βρέθηκαν τέσσερις τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία οι οποίοι παίρνουν από €100.000. Μάλιστα τα δύο δελτία παίχτηκαν στην Κύπρο.

 

Στην ψεσινή κλήρωση οι τυχεροί αριθμοί ήταν: 2, 9, 13, 26, 44.

Τζόκερ ο αριθμός: 20.

Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση

 13.08.2025 - 06:33
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

 13.08.2025 - 06:51
Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

