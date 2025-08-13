Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με αιμορραγία.

Νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά.