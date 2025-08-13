Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

 13.08.2025 - 06:51
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, ενώ 17χρονος οδηγούσε μοτοποδήλατο στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στη Λεμεσό, φτάνοντας στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με την οδό Πέτρου Τσίρου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που οδηγούσε στην οδό Πέτρου Τσίρου, άντρας ηλικίας 31 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με αιμορραγία.

Νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά.

