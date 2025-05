Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας χερσαίας επίθεσης στη Γάζα

Οι επιθέσεις εξαπολύονται τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια Γάζα και σύμφωνα με ανακοίνωση, οι επίγειες δυνάμεις υποστηρίζονται από την ισραηλινή αεροπορία.

Μόνο σήμερα, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 135 ανθρώπους, όπως μεταδίδει το Al Jazeera. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσίευσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την αρχή του πολέμου στον θύλακα έχει φτάσει τους 53.339, ενώ άλλοι 121.034 έχουν τραυματιστεί.

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, τα νοσοκομεία έχουν δεχτεί 361 τραυματίες καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται.

Στις τελευταίες επιδρομές του Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης πέντε δημοσιογράφοι, που κάλυπταν τον πόλεμα.

«Τα σπίτια και οι σκηνές τους βομβαρδίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό τους, μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, σε ένα σύνθετο έγκλημα που ενσαρκώνει τη βαρβαρότητα αυτής της οντότητας» ανέφερε η Χαμάς στην ανακοίνωσή της.

«Είναι κατακριτέο το γεγονός ότι ο κόσμος παραμένει αμέτοχος στα πρωτοφανή εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται επί μήνες ζωντανά στην τηλεόραση εναντίον αθώων πολιτών» συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή της.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το ινδονησιακό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου θύλακα, προκαλώντας πανικό μεταξύ ασθενών, γιατρών και τραυματιών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή (18/5), το υπουργείο ανέφερε: «Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τη στόχευση και την πολιορκία του ινδονησιακού νοσοκομείου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Το νοσοκομείο έχει καταστεί απρόσιτο, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των τραυματιών που χρήζουν περίθαλψης και προειδοποίησε ότι «ο πανικός και η σύγχυση μεταξύ των ασθενών, των τραυματιών και του ιατρικού προσωπικού παρεμποδίζουν την παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ασθενείς τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν.

«Καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν επειγόντως για να παράσχουν προστασία στο ιατρικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους τραυματίες εντός του νοσοκομείου» αναφέρει η ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την επέκταση των χερσαίων επιθέσεων, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως είναι ανοικτός σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό των επιχειρήσεων του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου δεκάδες Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά πλήγματα.

Ωστόσο, δήλωσε παράλληλα ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον «εξορισμό» της Χαμάς και τον «αφοπλισμό» του παλαιστινιακού θύλακα που τελεί υπό πολιορκία και έχει πλέον ισοπεδωθεί.

