Ζελένσκι: Ο πόλεμος θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κυρώσεις στη Ρωσία αν συνεχίσει να υπονομεύει την πρόοδο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι η Ρωσία επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο και την κατοχή ουκρανικών εδαφών. «Εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι η πίεση που ασκείται θα οδηγήσει τη Ρωσία σε αλλαγή στάσης. Οι κυρώσεις έχουν σημασία και ευχαριστώ όλους όσοι συμβάλλουν ώστε να γίνουν ακόμη πιο επώδυνες για τους υπεύθυνους αυτής της εισβολής» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάθε σχήμα διαλόγου που μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές και σαφείς. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, γνωστοποίησε ότι εντός της ημέρας θα έχει και νέες επαφές με διεθνείς εταίρους, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διπλωματικής κινητικότητας.

