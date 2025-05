«Ξαναχτύπησε» ο Ερντογάν για την Κύπρο – Χάρτης του National Geographic «άναψε φωτιές» στην Άγκυρα

Ακόμη, είπε ότι «ως απαίτηση του νόμου της αδελφοσύνης μας, πρέπει να κάνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας πολύ πιο ορατή, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία η οικογενειακή μας σύνοδος να αυξήσει την αλληλεγγύη του προς τον “τουρκοκυπριακό λαό”, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκογενούς κόσμου.

Περιμένουμε από τον τουρκογενή κόσμο να μην παρεκκλίνει από τον σωστό δρόμο που γνωρίζει, στον οποίο είναι ολόψυχα προσηλωμένος και να επωμιστεί τον αγώνα για τα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη των Τουρκοκυπρίων».

«Από αυτή την άποψη, θα ήθελα να εκφράσω ότι βρήκα πολύ σημαντική τη συνάντηση του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων μας που πραγματοποιήθηκε στην “ΤΔΒΚ” στις αρχές Μαΐου.

Πιστεύουμε ότι μια οικογενειακή φωτογραφία του τουρκογενή κόσμου που δεν περιλαμβάνει την “ΤΔΒΚ” θα είναι πάντα ελλιπής. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε την απόφαση που λάβαμε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής μας σχετικά με την ιδιότητα του παρατηρητή της “ΤΔΒΚ” στην Τουρκική Ακαδημία ως ένα πολύ σημαντικό πρόσθετο βήμα κι ευελπιστώ ότι στο όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον να δούμε την ημέρα που θα δεχθούμε την “ΤΔΒΚ” ως πλήρες μέλος του οργανισμού μας», ανέφερε ακόμη ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους.

Τούρκοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται κατά καιρούς πως η Κύπρος δεν ήταν ποτέ ελληνική. Το αφήγημα αυτό, εκτός του ότι στερείται ιστορικής και αρχαιολογικής σοβαρότητας, δυστυχώς υιοθετείται και από κύκλους εντός της ευρωπαϊκής πλευράς, που πέφτουν θύματα της τουρκικής προπαγάνδας και προωθούν την «κυπριακή εθνικότητα».

Χάρτης του National Geographic του 1918 – 1919 δείχνει χώρες της Ευρώπης με τις φυλές (races) που έχουν πλειοψηφία. Η Κύπρος εμφανίζεται ως εξ ολοκλήρου «ελληνική», ενώ, ελληνικός πληθυσμός είναι πλειοψηφικός στα παράλια της Μικράς Ασίας και τον Εύξεινο Πόντο.

