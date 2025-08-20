Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός
Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, μετά την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το μέλλον του ουκρανικού πολέμου, η Κάγια Κάλας πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά τη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής ήταν αισθητή.
Στην Σύνοδο, όπως ανέφερε, συζητήθηκαν η ασφάλεια της Ουκρανίας και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που θα βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας των 27 την επόμενη εβδομάδα.
Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρόσθεσε ότι ουδείς μπορεί να εμπιστευτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την τήρηση οποιασδήποτε υπόσχεσης ή δέσμευσης του.
"Επομένως", κατέληξε, "οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά".
Moscow won’t end the war until it realises it can’t continue.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 16, 2025
So Europe will continue to back Ukraine, including by working on a 19th Russia sanctions package
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις