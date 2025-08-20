Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
ΔΙΕΘΝΗ

Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

 20.08.2025 - 09:02
Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η 'Ενωση θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, μετά την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το μέλλον του ουκρανικού πολέμου, η Κάγια Κάλας πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά τη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής ήταν αισθητή.

Στην Σύνοδο, όπως ανέφερε, συζητήθηκαν η ασφάλεια της Ουκρανίας και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που θα βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας των 27 την επόμενη εβδομάδα.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρόσθεσε ότι ουδείς μπορεί να εμπιστευτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την τήρηση οποιασδήποτε υπόσχεσης ή δέσμευσης του.

"Επομένως", κατέληξε, "οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά".

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;
Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες
Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 20.08.2025 - 08:54
Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

  •  20.08.2025 - 07:33
«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες

«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες

  •  20.08.2025 - 08:26
Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

  •  20.08.2025 - 06:58
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

  •  20.08.2025 - 06:20
Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

  •  20.08.2025 - 08:36
Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

  •  20.08.2025 - 08:54
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

  •  20.08.2025 - 06:15
Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας

Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας

  •  20.08.2025 - 08:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα