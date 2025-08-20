Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, μετά την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το μέλλον του ουκρανικού πολέμου, η Κάγια Κάλας πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά τη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής ήταν αισθητή.

Στην Σύνοδο, όπως ανέφερε, συζητήθηκαν η ασφάλεια της Ουκρανίας και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που θα βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας των 27 την επόμενη εβδομάδα.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρόσθεσε ότι ουδείς μπορεί να εμπιστευτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την τήρηση οποιασδήποτε υπόσχεσης ή δέσμευσης του.

"Επομένως", κατέληξε, "οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά".