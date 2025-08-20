Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία της θα γίνει στις 22 Αυγούστου η ώρα 4:00μμ στην Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στην Χλώρακα και καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η παράκληση της οικογένειας είναι αντί για στεφάνια να γίνουν εισφορές για τον 14 χρόνο ανήλικο της γιο.