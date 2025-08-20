Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 20.08.2025 - 08:54
Την Παρασκευή (22/08) θα πουν το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη 34χρονη Ειρήνη Παπακίτσα από Ουκρανία, θύμα του φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε την Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025, σε κατοικία στη Χλώρακα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα

Η κηδεία της θα γίνει στις 22 Αυγούστου η ώρα 4:00μμ στην Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στην Χλώρακα και καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η παράκληση της οικογένειας είναι αντί για στεφάνια να γίνουν εισφορές για τον 14 χρόνο ανήλικο της γιο.

 

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.

