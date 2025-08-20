Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός
Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.
