ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

 20.08.2025 - 10:55
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

Εμβάθυνση διμερών σχέσεων και ευρωπαϊκή ατζέντα στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα δεχθεί τον Καγκελάριο της Αυστρίας κ. Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 21 και 22 Αυγούστου.

Ο κ. Στόκερ θα αφιχθεί στην Κύπρο το απόγευμα της 21ης Αυγούστου και αργότερα θα παρακαθήσει σε ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Την επομένη, Παρασκευή 22 Αυγούστου, το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τον Καγκελάριο Στόκερ. Θα ακολουθήσει κατ΄ιδίαν συνάντησή τους και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Κύπρου και Αυστρίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αυστριακός Καγκελάριος θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κ. Στόκερ θα μεταβούν ακολούθως στο Δημαρχείο Λευκωσίας, από όπου θα περιηγηθούν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ενώ στη συνέχεια ο Καγκελάριος θα επισκεφθεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων για συνάντηση με την Πρόεδρο του Σώματος. Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τον Καγκελάριο και τα μέλη της αντιπροσωπείας που τον συνοδεύουν, οι οποίοι μετά θα αναχωρήσουν από την Κύπρο.

Κατά τις συνομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Καγκελάριου της Αυστρίας αναμένεται να συζητηθούν, ανάμεσα σε άλλα, θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς και οι προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κατάσταση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και άλλες διεθνείς εξελίξεις.

Ειδικό βάρος θα δοθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς, όπως η πράσινη και βιώσιμη ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και το μεταναστευτικό, ζήτημα μεγάλης προτεραιότητας για τη Βιέννη στο οποίο Κύπρος και Αυστρία συνεργάζονται ήδη στενά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ θα συζητηθούν και οι προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος - με την έμπρακτη στήριξη της Αυστρίας, αναφορικά με πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν.

