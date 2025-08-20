Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΓνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας

 20.08.2025 - 08:37
Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας

Το Rous, το πολυβραβευμένο εστιατόριο της Vino Hospitality Group, γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας.

Από τον Σεπτέμβριο, το Rous θα εγκατασταθεί σε νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, υιοθετώντας μια πιο κοινωνική και προσιτή προσέγγιση, διατηρώντας παράλληλα την αφοσίωσή του στην ποιότητα και την καινοτομία.

Η φιλοσοφία του νέου Rous θα στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

«Sharing Culture»: Γεύσεις που ζουν για να τις μοιράζεσαι – από δημιουργικά ορεκτικά έως signature κυρίως πιάτα που αναδεικνύουν τα κυπριακά προϊόντα με μοντέρνες τεχνικές.

«Approachable Sophistication»: Χωρίς θυσίες στην ποιότητα, το Rous γίνεται πιο προσβάσιμο και ζωντανό, με ευέλικτες τιμές, μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα και γεύσεις που προκαλούν συζήτηση.

«Cypriot Roots, Modern Soul»: Ο σεφ Τριαντάφυλος Σουλιώτης με το δημιουργικό πνεύμα και την ομάδα της κουζίνας, μεταφέρουν την ταυτότητα του Rous σε νέες, πιο απολαυστικές εκφράσεις.

Νέα Τοποθεσία

Το νέο Rous θα στεγάζεται στον ίδιο χώρο που φιλοξενούσε το Sauvage Wine bar – μια κεντρική, εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης (γωνία Στασάνδρου & Μπουμπουλίνας). Αυτή η μετακόμιση δεν αλλάζει απλά το περιβάλλον, αλλά επαναπροσδιορίζει ολόκληρη την εμπειρία.

Νέα Ατμόσφαιρα

Ένα περιβάλλον που τιμά την κυπριακή γαστρονομική και οινική κουλτούρα, όπου η 20ετής εμπειρία της Vino Hospitality Group συνδυάζεται με την αγάπη για τα τοπικά προϊόντα και μια προσεγμένη, ζεστή ατμόσφαιρα. Πιο ζωντανή ατμόσφαιρα με open-plan κρυα κουζίνα για κοινές γαστρονομικές ανακαλύψεις.

"Αυτός ο χώρος θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας – πιο ζωντανός, πιο κοινωνικός και πιο προσβάσιμος", δηλώνουν οι ιδιοκτήτες Ανδρέας Κυπριανού και Κώστας Κωνσταντίνου.

Πηγή: checkinCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;
Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες
Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Selena Gomez όπως δεν την έχετε ξαναδεί - Η πόζα που κανείς δεν περίμενε - Δείτε φωτογραφία

 20.08.2025 - 08:37
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Η αποκάλυψη του Μιχάλη Χατζηγιάννη για τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη

 20.08.2025 - 08:40
Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

Δίνει μάχη ο 19χρονος που παρασύρθηκε από όχημα φίλου του - Υπό κράτηση ο οδηγός

  •  20.08.2025 - 07:33
«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες

«Έκαναν τη νύχτα μέρα» οι φλόγες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα – Δίπλα ακριβώς από τις κατοικίες

  •  20.08.2025 - 08:26
Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

  •  20.08.2025 - 06:58
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

  •  20.08.2025 - 06:20
Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

  •  20.08.2025 - 08:36
Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

  •  20.08.2025 - 08:54
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

  •  20.08.2025 - 06:15
Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας

Γνωστό εστιατόριο αλλάζει τοποθεσία και… «γυρνάει σελίδα» - Θα γίνει το νέο σπίτι της σύγχρονης κυπριακής κουζίνας

  •  20.08.2025 - 08:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα