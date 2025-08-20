Ecommbx
LIKE ONLINE

Ζευγάρι Βρετανών παράτησε την πόλη και ζει χωρίς WiFi και τηλεόραση με λιγότερο από 10 ευρώ τη μέρα - Βίντεο

 20.08.2025 - 15:05
Ζευγάρι στη Βρετανία παράτησε τις δουλειές του και ζει σε τροχόσπιτο με με μόλις 8,87 λίρες την ημέρα. Χωρίς WiFi, τηλεόραση και λογαριασμούς, υποστηρίζουν ότι η επιλογή αυτή ενίσχυσε και τη σχέση τους.

Αν οι λογαριασμοί σας εκτοξεύονται κάθε μήνα, ίσως έχετε σκεφτεί να μετατρέψετε ένα βαν σε τροχόσπιτο ή να το σκάσετε για να ζήσετε στο δάσος. Ακριβώς αυτό έκαναν η Λίμπι Ράμσντεν και ο Όλι Μπλάκγουελ, όταν τον Σεπτέμβριο του 2023 αποφάσισαν να παραιτηθούν από τις δουλειές τους και να ζήσουν αυτόνομα και εκτός ηλεκτρικού δικτύου στη Βρετανία. Το κόστος; Μόλις 8,87 λίρες την ημέρα.

Το ζευγάρι πληρώνει περίπου 269 λίρες τον μήνα, ποσό που περιλαμβάνει ενοίκιο, δημοτικά τέλη και θέρμανση.

Συγκριτικά, στην περιοχή τους το ενοίκιο και οι λογαριασμοί φτάνουν τις 1.000 λίρες. «Ήταν μονόδρομος αν θέλαμε να αποταμιεύσουμε και να αφήσουμε τις δουλειές μας», λέει η Λίμπι, που εργαζόταν ως βοηθός εργαστηρίου με μισθό 24.000 λίρες τον χρόνο, ενώ ο Όλι ήταν μηχανικός τρακτέρ με 20.000 λίρες.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by 🌻Libby Ramsden🌻 (@libby_ramsden)

Ζωή χωρίς τηλεόραση και WiFi

Η καθημερινότητά τους δεν περιλαμβάνει Netflix ή TikTok. Αντίθετα, συλλέγουν νερό βροχής, θερμαίνονται με ξυλόσομπα και χρησιμοποιούν γεννήτρια που λειτουργεί με τρακτέρ για ρεύμα. «Το καλύτερο είναι ότι δεν εξαρτόμαστε από κανέναν. Κανείς δεν μας υπαγορεύει πόσο θα πληρώσουμε στο ρεύμα ή σε ποιο συμβόλαιο θα μπούμε», τονίζει η Λίμπι.

Η νεαρή άρχισε να φτιάχνει σαπούνι από κατσικίσιο γάλα όταν μια γειτόνισσα της χάρισε μια κατσίκα, τη Μαίρη. Ο πατέρας της ξεκίνησε μελισσοκομία για χόμπι. Έτσι, γεννήθηκε η επιχείρησή τους «Herd and Hive», με προϊόντα σαπουνιού και μελιού.


Η συμβολή της οικογένειας και τα σχέδια για το μέλλον

Ο πατέρας του Όλι, Τέρι, 60 ετών, τους νοίκιασε ένα κομμάτι γης, ενώ εκείνοι αγόρασαν ένα τροχόσπιτο έναντι 11.000 λιρών. Παράλληλα, σχεδιάζουν να το αναβαθμίσουν με φωτοβολταϊκά και μελλοντικά να χτίσουν ένα ξύλινο σαλέ.

Χωρίς τηλεόραση, τα βράδια περνούν διαβάζοντας και μιλώντας: «Η σχέση μας βελτιώθηκε γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο ο ένας για τον άλλον», λέει η Λίμπι. «Δεν έχουμε τόσους περισπασμούς όπως παλιά».

Παρότι ο χειμώνας στην κορυφή του λόφου όπου ζουν είναι δύσκολος, δεν το μετανιώνουν: «Μερικές φορές μου λείπει να ανάβω απλώς έναν διακόπτη ή να φορτίζω εύκολα το κινητό. Όμως τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα», λέει η Λίμπι. Το ζευγάρι ονειρεύεται τώρα ένα ξύλινο σαλέ, αλλά ξεκαθαρίζει: «Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε σπίτι με λογαριασμούς.

Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας εκτός δικτύου».

Πηγή: gazzetta.gr

