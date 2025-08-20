Παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τετράχρονο αγοράκι. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφου όπου διασωληνώθηκε.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αναμένεται να μεταφερθεί στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.