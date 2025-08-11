Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια

Ecommbx
Η επιστροφή του μαμούθ από την εξαφάνιση δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα φιλόδοξο επιστημονικό σχέδιο που θυμίζει ταινία Jurassic Park.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και CEO της βιοτεχνολογικής εταιρείας Colossal, Μπεν Λαμ, ανακοίνωσε πως εργάζεται εντατικά για να επαναφέρει το θρυλικό ζώο στη Γη μέχρι το 2028.

Η ιδέα γεννήθηκε μετά από μια συνομιλία του με τον κορυφαίο βιολόγο του Χάρβαρντ, Τζορτζ Τσερτς. Από τότε, η ομάδα του έχει ήδη καταφέρει το αδιανόητο: τη δημιουργία τριών λυκόσκυλων-κλώνων του εξαφανισμένου dire wolf, τα οποία ονόμασε Ρωμύλο, Ρέμο και Καλίσι (εμπνευσμένα από τη ρωμαϊκή μυθολογία και το Game of Thrones).

Όπως αποκαλύπτει ο Λαμ, η τεχνολογία τους βασίζεται στη χρήση τροποποιημένου DNA από τα πιο κοντινά ζωντανά συγγενικά είδη. Αντίστοιχη μέθοδος θα εφαρμοστεί και για το μαμούθ, με στόχο να αναζωογονηθεί το οικοσύστημα της Αρκτικής.

Γιατί να φέρουμε πίσω το μαμούθ;

Ο ίδιος υποστηρίζει πως τα μεγάλα φυτοφάγα και οι κορυφαίοι θηρευτές είναι απαραίτητα για την ισορροπία της φύσης.
«Όταν ένα είδος-κλειδί εξαφανίζεται, το οικοσύστημα αρχίζει να καταρρέει. Η επιστροφή του μαμούθ μπορεί να αναζωογονήσει την Αρκτική και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», τόνισε.

Ποια είδη είναι τα επόμενα;

Η Colossal δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Στα σχέδιά της είναι η αναβίωση και άλλων θρυλικών ζώων όπως:

  • Το ντόντο 

  • Η τίγρη της Τασμανίας (thylacine)

  • Το γιγάντιο πτηνό moa

Οι ειδικοί, πάντως, παραμένουν διχασμένοι: άλλοι θεωρούν την τεχνολογία επαναστατική και άλλοι επικίνδυνη, ειδικά αν εφαρμοστεί σε είδη που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή – όπως ακριβώς συνέβη στο Jurassic Park.

Μια νέα εποχή στην επιστήμη;

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το πρώτο μαμούθ θα περπατήσει ξανά στη Γη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Κι ενώ κάποιοι ανυπομονούν να το δουν, άλλοι φοβούνται ότι η ιστορία μας έχει ήδη προειδοποιήσει: η αναβίωση εξαφανισμένων ειδών μπορεί να κρύβει απρόβλεπτες συνέπειες…

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό ανέδειξαν, για ακόμη μια φορά, το πόσο «ευάλωτη» είναι η κρατική μηχανή, σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό, αλλά και τις αδυναμίες που παραμένουν διαχρονικά άλυτες.

