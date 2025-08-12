Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυστηρά πρόστιμα και ποινές σε όσους σπαταλούν νερό στη Λάρνακα - Προχωρά σε εφαρμογή του νόμου ο ΕΟΑ

 12.08.2025 - 09:34
Αυστηρά πρόστιμα και ποινές σε όσους σπαταλούν νερό στη Λάρνακα - Προχωρά σε εφαρμογή του νόμου ο ΕΟΑ

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας ανακοίνωσε πως προχωρεί σε άμεση εφαρμογή του Περί Εξοικονόμησης Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμου (Ν.1/1991) ο οποίος μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, προνοεί αυστηροποίηση των ποινών για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αποτροπή σπατάλης.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται ότι «η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σοβαρής μείωσης των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Νόμο απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση νερού με τη χρήση λάστιχου για πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως της προέλευσης του νερού, είτε προέρχεται από την αρμόδια αρχή υδροδότησης είτε από φυσικούς υδάτινους πόρους (επιφανειακά ή υπόγεια νερά)».

Προστίθεται ότι «το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται από €51 σε €85 και εκδίδεται από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΕΟΑ και η προθεσμία πληρωμής αυξάνεται από 15 σε 30 ημέρες.  Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 30 ημερών, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50% και παρέχεται επιπλέον προθεσμία 15 ημερών για εξόφληση, ενώ αν δεν πληρωθεί εντός 45 ημερών, θα ασκείται ποινική δίωξη. Ακόμα εάν η παράβαση επαναληφθεί εντός 18 μηνών, το ποσό του εξώδικου προστίμου αυξάνεται σε €150».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, αν η παράβαση διαπραχθεί από εργαζόμενο ή εργολάβο, υπεύθυνος θεωρείται ο κάτοχος του υποστατικού, ανεξαρτήτως ποιος διέπραξε την παρανομία. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να παραλάβει την ειδοποίηση, αυτή επικολλάται στο υποστατικό και θεωρείται ότι επιδόθηκε νόμιμα, ενώ ο παραβάτης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης».

Ακόμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, «όποιος εμποδίζει υπάλληλο της αρμόδιας αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή έως €1.500 ή φυλάκιση έως 6 μήνες, ή και στις δύο ποινές».

Σημειώνεται ότι «εξουσιοδοτημένα κλιμάκια του ΕΟΑ Λάρνακας θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε υποστατικά της πόλης και επαρχίας Λάρνακας για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Οι υπάλληλοι, με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας ή εξουσιοδότησης, έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή ακίνητο (εκτός οικίας) για σκοπούς ελέγχου».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σύνεση στη χρήση του νερού, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων όπως διακοπές στην υδροδότηση κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου».

