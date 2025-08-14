Τραγωδία στην Αχαΐα: Βρέθηκε κάτω από το αγροτικό του και σκοτώθηκε

Σύμφωνα με το tempo24.news o 83χρονος κάτοικος Λακκόπετρας, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος αγροτικού οχήματός του το οποίο τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα