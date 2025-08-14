Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Βρέθηκε κάτω από το αγροτικό του και σκοτώθηκε

 14.08.2025 - 23:22
Τραγωδία το πρωί της Πέμπτης στα Θωμέικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, με έναν 83χρονο να εγκλωβίζεται στο αγροτικό του και να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το tempo24.news o 83χρονος κάτοικος Λακκόπετρας, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος αγροτικού οχήματός του το οποίο τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σήμερα (14/8) βρέθηκαν ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ που κρατούνται παράνομα.

