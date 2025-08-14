Τραγωδία στην Αχαΐα: Βρέθηκε κάτω από το αγροτικό του και σκοτώθηκε

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ
Σήμερα (14/8) βρέθηκαν ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ που κρατούνται παράνομα.
Σύμφωνα με το tempo24.news o 83χρονος κάτοικος Λακκόπετρας, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος αγροτικού οχήματός του το οποίο τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.
Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
