Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας σε θαλαμηγό μεγιστάνα - Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της

Η οικογένεια της Μάρθα, συντετριμμένη, ταξίδεψε από την Ιρλανδία στις ΗΠΑ για να παραλάβει τη σορό της και ζητά δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση, μετά από αναφορές ότι ο θάνατός της μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδρύτρια της εταιρείας μαγιό είχε πάει το βράδυ της 4ης Αυγούστου στο πολυτελές Montauk Yacht Club για να συναντήσει τον 60χρονο Κρίστοφερ Ντέρναν, επιχειρηματία στον χώρο των ασφαλειών.

Ο Ντέρναν – χήρος, κιθαρίστας και ιδιοκτήτης αρκετών σκαφών που φέρουν ονόματα εμπνευσμένα από τραγούδια των Grateful Dead – φέρεται να είχε επενδύσει πάνω από 200.000 δολάρια στην μπουτίκ μαγιό της Ιρλανδής σχεδιάστριας.

Η βραδιά, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Αμερικανός επιχειρηματίας βγήκε γυμνός τρέχοντας στην αποβάθρα, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια και δείχνοντας ότι η Μάρθα είχε λιποθυμήσει.

Περαστικοί κάλεσαν το 911 και ανέβηκαν στο σκάφος «Ripple» για να της κάνουν ανάνηψη, αλλά η 33χρονη διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η αιτία θανάτου πιθανότατα ήταν υπερβολική δόση κοκαΐνης ή άλλης ναρκωτικής ουσίας.

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση «δεν έδειξε ενδείξεις βίας» και ότι η τελική αιτία θανάτου θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση περαιτέρω ερευνών.

Μετά τον αρχικό έλεγχο στο σημείο, η έρευνα δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα, ανέφερε η Irish Independent.

Πιέζει για απαντήσεις η οικογένεια

Η οικογένεια έχει προσλάβει γνωστό δικηγόρο στις ΗΠΑ, που έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν τον Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, για να ανακαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Ζητούν νέα νεκροψία με πλήρεις τοξικολογικές, ιστολογικές και άλλες εξετάσεις, που θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις μήνες για να ολοκληρωθούν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Άρθουρ Αϊντάλα, δήλωσε ότι έχουν ήδη συναντηθεί με τους ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της κομητείας Σάφολκ, οι οποίοι συνεχίζουν ενδελεχή έρευνα. «Οι ανακρίσεις συνεχίζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Η σορός της Μάρθα φυλάσσεται στο γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Σάφολκ και, μετά τη δεύτερη εξέταση, αναμένεται να ταριχευθεί και να μεταφερθεί στην Ιρλανδία.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το επόμενο πρωί πάνω στη θαλαμηγό αποκάλυψαν υπολείμματα λευκής σκόνης σε ένα από τα καθίσματα του 15μετρου σκάφους, το οποίο φέρει στο πίσω μέρος το σήμα “Steal Your Face” των Grateful Dead – μια νεκροκεφαλή με αστραπή.

Η Μάρθα είχε μιλήσει λίγες ώρες πριν τον θάνατό της με τον σύντροφό της, Νίκολας ΝτιΡούμπιο, ο οποίος έλειπε εκτός πόλης, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα έπαιρνε ταξί και θα γύριζε σπίτι γύρω στη 1 το πρωί. Το ζευγάρι φέρεται να περνούσε το καλοκαίρι στην περιοχή του Montauk.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o ΝτιΡούμπιο, 3χρονος, πρώην αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου και νυν στέλεχος πωλήσεων, λύγισε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα δημοσιογράφου και, αφού συνήλθε, αρκέστηκε να πει: «Δεν έχω σχόλιο, καλή σας μέρα».

Το σκάφος «Ripple» δεν ήταν πλέον δεμένο στο Montauk Yacht Club από τη Δευτέρα, ενώ πηγές αναφέρουν ότι το πρωί της Παρασκευής πλήρωμα το απομάκρυνε. Ένα άλλο ταχύπλοο του Ντέρναν, με πέντε μηχανές και όνομα “Hell In a Bucket” (επίσης αναφορά στους Grateful Dead), είχε φύγει από το λιμάνι το προηγούμενο βράδυ.

Ο 60χρονος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε μια έπαυλη 6 εκατ. δολαρίων στο Long Beach της Νέας Υόρκης και σε πολυτελή κατοικία στη Lantana, κοντά στο Palm Beach της Φλόριντα.

Η επιτυχημένη σχεδιάστρια

Η Μάρθα, σχεδιάστρια και σύμβουλος ανάπτυξης brands, μεγάλωσε στο γραφικό Κάρλοου, στη νοτιοανατολική Ιρλανδία. Από μικρή είχε φιλοδοξίες, σπούδασε Οικονομικά στο University College Dublin και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο ψηφιακό μάρκετινγκ στο Smurfit Graduate School of Business.

«Το Κάρλοου είναι μια μικρή πόλη. Ήμουν το κορίτσι της επαρχίας που έπρεπε να φύγει για να πετύχει τα μεγάλα του όνειρα», είχε πει πέρυσι στην Irish Independent. «Ήξερα πάντα ότι ήθελα να πετύχω, ότι ήμουν προσανατολισμένη στο χρήμα και στις επιχειρήσεις – και ότι η μόδα είναι ένας δύσκολος χώρος, με αργή πρόοδο».

Αφού εργάστηκε στην Ιρλανδία μέχρι το 2015, μετακόμισε στις ΗΠΑ και ίδρυσε αρκετές εταιρείες, όπως το brand αξεσουάρ Duper και την πολυτελή σειρά μαγιό East x East.

Η ζωή της στο Upper East Side του Μανχάταν ήταν γεμάτη πολυτέλεια: ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα, σαμπάνια και κοσμικές εμφανίσεις με τον σύντροφό της, με τον οποίο σχεδίαζε να παντρευτεί.

Τον Απρίλιο είχε ολοκληρώσει τη συναινετική διαδικασία διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Ράιαν, σύμφωνα με έγγραφα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι συγγενείς της στην Ιρλανδία δηλώνουν συντετριμμένοι. «Νιώθω μουδιασμένη και σε σοκ», είπε η μητέρα της, Έλμα Νόλαν, την περασμένη εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα