LIKE ONLINE

Άγχος εν ώρα πτήσης; Τρεις δραστηριότητες που θα σε κάνουν να ξεχαστείς

 19.08.2025 - 07:34
Άγχος εν ώρα πτήσης; Τρεις δραστηριότητες που θα σε κάνουν να ξεχαστείς

Λένε πως το ταξίδι είναι αυτό που έχει σημασία κι όχι ο προορισμός. Αν το καλοσκεφτείς, στην πραγματικότητα ο ενθουσιασμός κατά τη μετάβασή μας από την καθημερινή μας ρουτίνα στις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς που οι διακοπές προσφέρουν χτυπάει κόκκινο εκείνες τις ώρες.

Ωστόσο, όση χαλαρότητα κι αν ξεχειλίζει από τα μάγουλά σου, θα έρθουν αβίαστα και ορισμένα λεπτά βαρεμάρας ή -ακόμα χειρότερα- άγχους.

Τότε, όμως, θα έχεις μεριμνήσει και η μια δραστηριότητα θα έρχεται μετά την άλλη αφήνοντάς σε έκπληκτη μόλις το κουδουνάκι της προσγείωσης αρχίσει να χτυπάει.

H καλύτερη λύση είναι να ασχοληθείς με οτιδήποτε καινούργιο κι αν έχεις πρόσφατα αγοράσει, όπως ένα νέο gadget. Η ανυπομονησία να το ανακαλύψεις και να το ξεψαχνίσεις θα σε κρατήσουν σε εγρήγορση για αρκετό χρόνο, όσο θα είσαι κολλημένη στο κάθισμά σου.

Τι κάνουμε λοιπόν;

Netflix και… τα συνεφή
Αυτό σίγουρα δεν πρέπει να το αμελήσεις καθώς προϋποθέτει προετοιμασία από το προηγούμενο βράδυ. Βεβαιώσου ότι έχεις κατεβάσει αρκετά επεισόδια από την αγαπημένη σου σειρά ή την ταινία που πάντα ήθελες να δεις, φόρεσε τα ακουστικά σου και off you go! Με τόσες διαθέσιμες πλατφόρμες δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις…

Παιχνίδια
Το κινητό σου θα είναι ο θησαυρός σου αυτές τις ώρες ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet. Κατέβασε παιχνίδια, όπως αυτά του μυαλού, της ζωγραφικής ή της διακόσμησης εσωτερικών χώρων που θα σε βυθίσουν σε έναν άλλο, ψηφιακό κόσμο.

Βιβλίο
Διαχρονική λύση που πάντα ξέρει να κρατάει την καλύτερη συντροφιά. Πολλές φορές παραλείπεται λόγω του βάρους, όμως αξίζει πολύ περισσότερο να πάρει τη θέση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.

Τι γίνεται, όμως, στο ταξίδι της επιστροφής;

Εκεί, η βαριά σου ψυχολογία θα ελαφρύνει μόνο στην αγκαλιά του Spotify… μπορείται εύκολα να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας playlist και τραγούδια.

Πηγή: belikeyou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σχέδιο Αμάλθεια: Συνεχίζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Αναχώρησαν από Λεμεσό 1200 τόνοι τροφίμων – Δείτε φωτογραφίες

 19.08.2025 - 07:21
Κάνετε διακοπές ή μένετε στην επαρχία Αμμοχώστου; Θα έχετε μειωμένη παροχή νερού λόγω τεχνικής βλάβης

 19.08.2025 - 07:42
Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Alexander Drago).

