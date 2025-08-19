Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχέδιο Αμάλθεια: Συνεχίζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Αναχώρησαν από Λεμεσό 1200 τόνοι τροφίμων – Δείτε φωτογραφίες

 19.08.2025 - 07:21
Σχέδιο Αμάλθεια: Συνεχίζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Αναχώρησαν από Λεμεσό 1200 τόνοι τροφίμων – Δείτε φωτογραφίες

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, σε αυτό το πλαίσιο αναχώρησε χθες βράδυ από το Λιμάνι Λεμεσού αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ποσότητας 1,200 τόνων.

Η αποστολή εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα την διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen. Το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του Λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ.

Στην όλη προσπάθεια είναι πάντοτε καταλυτική η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλα τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η οποία υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στη βάση λειτουργίας οντοτήτων που υπάγονται στον ΟΗΕ.

Υπογραμμίζεται, επίσης, η συνεπής μας θέση για επείγουσα ανάγκη αυξημένης, ασφαλούς και απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μαζική κλίμακα, προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Επισημαίνεται ότι οι υποδομές της Κύπρου για συλλογή, ασφαλή επιθεώρηση, και αναχώρηση βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως επιπρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά, ως χώρα της περιοχής και το πλησιέστερο Κράτος Μέλος της ΕΕ, προωθώντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Δείτε φωτογραφίες

 

