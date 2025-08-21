Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες

Η Λευκωσία ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια νέα πρόταση στη γαστρονομική της σκηνή, καθώς ανοίγει σύντομα το Juju Smash Burgers, ένα concept αφιερωμένο στο αυθεντικό smash burger. Η νέα άφιξη βρίσκεται στην καρδιά της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Ευαγόρου 2, στο κτήριο Χατζησάββα και προσφέρει για την ώρα delivery αποκλειστικά μέσω WOLT.

Ο χώρος του καταστήματος ξεχωρίζει για τον έντονο πορτοκαλί χαρακτήρα του, με καθαρές γραμμές, πλακάκια στους τοίχους και σχεδιασμό που παραπέμπει σε σύγχρονο diner με ρετρό πινελιές. Οι άνετες καμπίνες, τα ξύλινα τραπέζια και οι φωτεινές αποχρώσεις συνθέτουν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ιδανική για παρέες και casual εξόδους.

Το Juju Smash Burgers φιλοδοξεί να προσφέρει ποιοτικά burgers, με έμφαση στη γεύση και την αυθεντικότητα της street food εμπειρίας. Η άφιξή του αναμένεται να εμπλουτίσει τις γαστρονομικές επιλογές της πρωτεύουσας και να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν γρήγορο αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο φαγητό.

Πηγή: checkinCyprus