ΑρχικήΟικονομίαΓια τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες

 21.08.2025 - 08:35
Μία νέα άφιξη στην πρωτεύουσα που θα συζητηθεί. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μπεργκεράδικο με έντονο πορτοκαλί χρώμα, έρχεται για να μας φτιάξει απίθανα smash burger.

Η Λευκωσία ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια νέα πρόταση στη γαστρονομική της σκηνή, καθώς ανοίγει σύντομα το Juju Smash Burgers, ένα concept αφιερωμένο στο αυθεντικό smash burger. Η νέα άφιξη βρίσκεται στην καρδιά της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Ευαγόρου 2, στο κτήριο Χατζησάββα και προσφέρει για την ώρα delivery αποκλειστικά μέσω WOLT.

Ο χώρος του καταστήματος ξεχωρίζει για τον έντονο πορτοκαλί χαρακτήρα του, με καθαρές γραμμές, πλακάκια στους τοίχους και σχεδιασμό που παραπέμπει σε σύγχρονο diner με ρετρό πινελιές. Οι άνετες καμπίνες, τα ξύλινα τραπέζια και οι φωτεινές αποχρώσεις συνθέτουν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ιδανική για παρέες και casual εξόδους.

Το Juju Smash Burgers φιλοδοξεί να προσφέρει ποιοτικά burgers, με έμφαση στη γεύση και την αυθεντικότητα της street food εμπειρίας. Η άφιξή του αναμένεται να εμπλουτίσει τις γαστρονομικές επιλογές της πρωτεύουσας και να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν γρήγορο αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο φαγητό.

Δείτε φωτογραφίες

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Juju Smash Burgers (@juju_burgers)

Πηγή: checkinCyprus

