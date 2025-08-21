Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έτρεχαν» οι δυνάμεις πυρόσβεσης μετά από πυρκαγιά παρά το Φράγμα Ξυλιάτου - Τι άφησε πίσω της

 21.08.2025 - 09:19
«Έτρεχαν» οι δυνάμεις πυρόσβεσης μετά από πυρκαγιά παρά το Φράγμα Ξυλιάτου - Τι άφησε πίσω της

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου, 2025 και ώρα 03:00 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά μέσα στο κρατικό δάσος «Αδελφοί», τοποθεσία «Άνω Σταυρί» σε μικρή απόσταση από το Φράγμα Ξυλιάτου της επαρχίας Λευκωσίας.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο δύο ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 05:00 το πρωί, αφού έκαψε έκταση τριών δεκαρίων καλυμμένη με πεύκα και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 39 άτομα του Τμήματος Δασών με 10 πυροσβεστικά οχήματα, έναν προωθητή γαιών και ένα βυτιοφόρο. Τις προσπάθειες κατάσβεσης συνέδραμε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ένα πυροσβεστικό όχημα και τρία άτομα προσωπικό.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται αλλά σημειώνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από σημείο το οποίο γειτνιάζει με χώρο όπου είναι εγκατεστημένη ηλεκτρογεννήτρια και κεραία κινητής τηλεφωνίας.

