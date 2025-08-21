Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒίντεο - Θλίψη στο παγκόσμιο: Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο - Ο δικαστής που τον λάτρεψε όλο το διαδίκτυο
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο - Θλίψη στο παγκόσμιο: Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο - Ο δικαστής που τον λάτρεψε όλο το διαδίκτυο

 21.08.2025 - 09:20
Βίντεο - Θλίψη στο παγκόσμιο: Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο - Ο δικαστής που τον λάτρεψε όλο το διαδίκτυο

Βίντεο από την εκπομπή του Φρανκ Κάπριο έχουν συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στα social media, φανερώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε παγκοσμίως.

Σε αντίθεση με πολλούς τηλεοπτικούς δικαστές, που συχνά προβάλλουν μια αυστηρή ή επικριτική εικόνα, ο Κάπριο ξεχώρισε για την ευγένεια και τη συμπόνια του.

Μέσα από τα σύντομα αποσπάσματα που κυκλοφορούσαν στο YouTube, παρουσιαζόταν να αντιμετωπίζει με κατανόηση και σεβασμό όσους έρχονταν ενώπιόν του. Δεν δίστασε να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα που απέκτησε, προκειμένου να φέρει στο φως ζητήματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες και η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

«Η φράση “Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους” αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είπε ο Κάπριο σε ένα βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του περιέγραψε τον Κάπριο «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο», έγραψε η οικογένεια. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

«Ο Δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε η οικογένεια στο Instagram. «Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος.

Ο Caprio αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023 έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο εδώλιο.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, ο Caprio προερχόταν από ταπεινή οικογένεια, ως ο δεύτερος από τα τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Φέντεραλ Χιλ του Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είπε το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν
Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του
Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα
Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό
Έκκληση για βοήθεια: Μητέρα μονογονιός με 3 παιδιά χρειάζεται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έτρεχαν» οι δυνάμεις πυρόσβεσης μετά από πυρκαγιά παρά το Φράγμα Ξυλιάτου - Τι άφησε πίσω της

 21.08.2025 - 09:19
Επόμενο άρθρο

Καρκίνος: Πόσο ένοχα είναι τα ζεστά ροφήματα; Ένας γαστρεντερολόγος εξηγεί

 21.08.2025 - 09:35
Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

  •  21.08.2025 - 09:45
Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν

Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν

  •  21.08.2025 - 08:28
Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.08.2025 - 08:49
Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

Τιμές κρεάτων στην Κύπρο: Πόσο επηρεάζονται από την ευλογιά στην Ελλάδα; Τι γίνεται με το «εμπόριο» με κατεχόμενα

  •  21.08.2025 - 06:28
Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Καύσιμα: Είχαμε αλλαγές στις τιμές εν μέσω των διακοπών; - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

  •  21.08.2025 - 06:26
Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

Θέλεις μία τελευταία «γεύση» από καλοκαίρι; Επισκέψου αυτές τις εκδηλώσεις και φεστιβάλ - Μουσική, χορός και φαγητό

  •  21.08.2025 - 06:30
Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες

Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες

  •  21.08.2025 - 08:35
Το καλοκαίρι φεύγει και... ο Άης Βασίλης έρχεται – Δήμος ψάχνει καλλιτέχνες για το χριστουγεννιάτικο χωριό του – Πότε θα λειτουργήσει

Το καλοκαίρι φεύγει και... ο Άης Βασίλης έρχεται – Δήμος ψάχνει καλλιτέχνες για το χριστουγεννιάτικο χωριό του – Πότε θα λειτουργήσει

  •  21.08.2025 - 08:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα