Βίντεο - Θλίψη στο παγκόσμιο: Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο - Ο δικαστής που τον λάτρεψε όλο το διαδίκτυο

Σε αντίθεση με πολλούς τηλεοπτικούς δικαστές, που συχνά προβάλλουν μια αυστηρή ή επικριτική εικόνα, ο Κάπριο ξεχώρισε για την ευγένεια και τη συμπόνια του.

Μέσα από τα σύντομα αποσπάσματα που κυκλοφορούσαν στο YouTube, παρουσιαζόταν να αντιμετωπίζει με κατανόηση και σεβασμό όσους έρχονταν ενώπιόν του. Δεν δίστασε να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα που απέκτησε, προκειμένου να φέρει στο φως ζητήματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες και η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

«Η φράση “Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους” αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είπε ο Κάπριο σε ένα βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του περιέγραψε τον Κάπριο «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο», έγραψε η οικογένεια. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

«Ο Δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε η οικογένεια στο Instagram. «Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος.

Ο Caprio αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023 έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο εδώλιο.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, ο Caprio προερχόταν από ταπεινή οικογένεια, ως ο δεύτερος από τα τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Φέντεραλ Χιλ του Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είπε το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».