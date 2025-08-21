Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το μυστικό της μακροζωίας της

Η Κάτερχαμ επρόκειτο να γιορτάσει την περίσταση ήσυχα με την οικογένειά της, περνώντας την ημέρα «με τον δικό της ρυθμό», δήλωσε το γηροκομείο όπου ζει.

Τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου που υπήρξε ποτέ κατέχει η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, η οποία έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες πριν από τον θάνατό της το 1997, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Η Κάτερχαμ γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909, στο χωριό Σίπτον Μπέλινγκερ στη νοτιοδυτική Αγγλία, πέντε χρόνια πριν από την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι πλέον η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την Ομάδα Γεροντολογικής Έρευνας (GRG) με έδρα τις ΗΠΑ και τη βάση δεδομένων LongeviQuest, μετά τον θάνατο της 116χρονης Καναμπάρο τον Απρίλιο.

«Η Έθελ και η οικογένειά της είναι πολύ ευγνώμονες για όλα τα όμορφα μηνύματα και το ενδιαφέρον που της δείχνουν καθώς γιορτάζει τα 116α γενέθλιά της φέτος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γηροκομείο της στο Σάρεϊ, νότια του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι δεν θα δώσει συνεντεύξεις.

«Ο βασιλιάς (Κάρολος Γ΄) μπορεί να είναι η μόνη της παραχώρηση, όπως είναι κατανοητό», πρόσθεσε.

Η Κάτερχαμ είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄.

Γιόρτασε τα 115α γενέθλιά της πέρυσι με μια επιστολή από τον Κάρολο, ο οποίος την συγχαίρει για ένα «πραγματικά αξιοσημείωτο ορόσημο».

Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της; «Δεν μαλώνω ποτέ με κανέναν! Ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει», είπε.

Έχει τρία εγγόνια και πέντε δισέγγονα, έχοντας ζήσει περισσότερο από τις δύο κόρες της και τον σύζυγό της Νόρμαν, ο οποίος πέθανε το 1976.

Σταμάτησε να οδηγεί μόνο όταν ήταν λίγο πριν τα 100 και έπαιζε μπριτζ μέχρι τα βαθιά γεράματά της.

Επέζησε μάλιστα από τον κορωνοϊό σε ηλικία 110 ετών το 2020, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph.

Την ίδια χρονιά, δήλωσε στο BBC ότι στη ζωή της «τα είχε αντιμετωπίσει όλα με ηρεμία, και τα πάνω και τα κάτω».

Ο Βρετανός Τζον Τίνισγουντ κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο για οκτώ μήνες το 2024 μέχρι τον θάνατό του τον Νοέμβριο σε ηλικία 112 ετών.