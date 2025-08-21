Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»

 21.08.2025 - 15:45
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»

Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία μετά την εμφάνιση σπάνιων και επικίνδυνων θαλάσσιων πλασμάτων, γνωστών ως «μπλε δράκοι», στην ακτή Costa Blanca. Οι δημοτικές αρχές του Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε έκταση 11 χιλιομέτρων, υψώνοντας μαύρες σημαίες στις παραλίες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μετά τον εντοπισμό δύο μπλε δράκων στην παραλία Vivers, ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, ανακοίνωσε την απαγόρευση κολύμβησης, καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα πλάσματα, ακόμη και αν το μέγεθός τους δεν ξεπερνά τα 3,8 εκατοστά. «Παρά το μικρό τους μέγεθος και το εντυπωσιακό τους χρώμα, είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια», τόνισε.

Προειδοποιεί πως : «Αν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και τις αρχές. Αν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και μεταβείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας».

 

 

Παράλληλα, το δημαρχείο ξεκίνησε προληπτική επιχείρηση εντοπισμού πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ η τοπική αστυνομία και οι ναυαγοσώστες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη.

Παρά την απαγόρευση, αρκετοί λουόμενοι αψήφησαν τις οδηγίες και μπήκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να τους επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Η παραλία Vivers, παρότι λιγότερο γεμάτη από το συνηθισμένο, δέχθηκε επισκέπτες που δεν συμμορφώθηκαν με τα μέτρα ασφαλείας.

Τι είναι ο «μπλε δράκος της θάλασσας»

Ο μπλε δράκος της θάλασσας ή αλλιώς «Glaucus atlanticus» (θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας) είναι ένα από τα σπανιότερα θαλάσσια ζώα που ζει στα τροπικά νερά του πλανήτη συνήθως στις Νοτιοανατολικές ακτές της Νότιας Αφρικής και τις ανατολικές ακτές Αυστραλίας, τις ακτές της Μοζαμβίκης και στις ευρωπαϊκές ακτές. Το μέγεθός του δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά, ενώ χαρακτηρίζονται από το εντυπωσιακό τους μπλε χρώμα.
Τα αγκάθια του είναι δηλητηριώδη. Το δηλητήριο, το οποίο αποκτά από άλλα δηλητηριώδη ζώα, όπως μέδουσες, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Δεν αποκαλείται τυχαία «ο πιο όμορφος δολοφόνος στον ωκεανό».

 

 


Συχνάζει στην επιφάνεια της θάλασσας και μετακινείται με την βοήθεια ενός ειδικού σάκου που μέσα στον οποίο περιέχεται αέριο. Ο σάκος λειτουργεί προωθητικά στην κίνηση του μπλε δράκου στον ωκεανό.

Η επαφή με έναν μπλε δράκο μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ναυτία, εμετό και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε παιδιά, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα, καθώς και σε όσους τσιμπηθούν πολλές φορές.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το πλαίσιο της συμφωνίας για τις εμπορικές τους σχέσεις ανακοίνωσαν ΕΕ-ΗΠΑ

 21.08.2025 - 15:37
Επόμενο άρθρο

Απόλλων: Sold out το πέταλο

 21.08.2025 - 15:55

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τραγωδία: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από τη θάλασσα στην Λεμεσό - Εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος

Νέα τραγωδία: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από τη θάλασσα στην Λεμεσό - Εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος

  •  21.08.2025 - 15:22
Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  21.08.2025 - 14:44
ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

  •  21.08.2025 - 12:35
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό

Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό

  •  21.08.2025 - 15:14
Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

  •  21.08.2025 - 12:52
Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο» - Τι περιλαμβάνουν οι βασικοί όροι

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο» - Τι περιλαμβάνουν οι βασικοί όροι

  •  21.08.2025 - 14:33
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

  •  21.08.2025 - 12:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα