Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μετά τον εντοπισμό δύο μπλε δράκων στην παραλία Vivers, ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, ανακοίνωσε την απαγόρευση κολύμβησης, καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα πλάσματα, ακόμη και αν το μέγεθός τους δεν ξεπερνά τα 3,8 εκατοστά. «Παρά το μικρό τους μέγεθος και το εντυπωσιακό τους χρώμα, είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια», τόνισε.

Προειδοποιεί πως : «Αν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και τις αρχές. Αν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και μεταβείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας».

Παράλληλα, το δημαρχείο ξεκίνησε προληπτική επιχείρηση εντοπισμού πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ η τοπική αστυνομία και οι ναυαγοσώστες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη.

Παρά την απαγόρευση, αρκετοί λουόμενοι αψήφησαν τις οδηγίες και μπήκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να τους επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Η παραλία Vivers, παρότι λιγότερο γεμάτη από το συνηθισμένο, δέχθηκε επισκέπτες που δεν συμμορφώθηκαν με τα μέτρα ασφαλείας.

Τι είναι ο «μπλε δράκος της θάλασσας»

Ο μπλε δράκος της θάλασσας ή αλλιώς «Glaucus atlanticus» (θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας) είναι ένα από τα σπανιότερα θαλάσσια ζώα που ζει στα τροπικά νερά του πλανήτη συνήθως στις Νοτιοανατολικές ακτές της Νότιας Αφρικής και τις ανατολικές ακτές Αυστραλίας, τις ακτές της Μοζαμβίκης και στις ευρωπαϊκές ακτές. Το μέγεθός του δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά, ενώ χαρακτηρίζονται από το εντυπωσιακό τους μπλε χρώμα.

Τα αγκάθια του είναι δηλητηριώδη. Το δηλητήριο, το οποίο αποκτά από άλλα δηλητηριώδη ζώα, όπως μέδουσες, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Δεν αποκαλείται τυχαία «ο πιο όμορφος δολοφόνος στον ωκεανό».

Συχνάζει στην επιφάνεια της θάλασσας και μετακινείται με την βοήθεια ενός ειδικού σάκου που μέσα στον οποίο περιέχεται αέριο. Ο σάκος λειτουργεί προωθητικά στην κίνηση του μπλε δράκου στον ωκεανό.

Η επαφή με έναν μπλε δράκο μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ναυτία, εμετό και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε παιδιά, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα, καθώς και σε όσους τσιμπηθούν πολλές φορές.

Πηγή: protothema.gr