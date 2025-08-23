Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

Συγκεκριμένα το κατάστημα MINISO άνοιξε 16 Αυγούστου 2025 και η Λευκωσία καλωσόρισε το πρώτο της κατάστημα MINISO.

Πρόκειται για το τρίτο κατάστημα στο νησί μας. Το διεθνούς φήμης κινέζικο brand Miniso άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Λεμεσό, πριν από περίπου ένα χρόνο, ενώ στα μέσα Ιουνίου έκανε την εμφάνισή του και στην Πάφο, στο Kings Avenue Mall.

Σύμφωνα με υπεύθυνο του Mall of Cyprus που μίλησε στο ThemaOnline, «το κατάστημα Miniso χαρακτηρίζεται για την ποικιλία και την προσβασιμότητα των προϊόντων του»

Συγκεκριμένα «προσφέρει στο κοινό μοντέρνα είδη για το σπίτι, στιλάτα αξεσουάρ, παιχνίδια, καλλυντικά, είδη γραφείου, κουζίνας, μπάνιου, φιγούρες και προϊόντα συνδεδεμένα με δημοφιλή brand (IP collaborations) όπως Harry Potter, Peanuts, BT21 κ.ά. Η γενική φιλοσοφία του brand είναι «ποιοτικά προϊόντα με στυλ σε προσιτές τιμές».

Tο διεθνούς φήμης κινέζικο brand Miniso, με περισσότερα από 5,500 καταστήματα σε 107 χώρες, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα trends αυτή τη στιγμή και αναμένεται να εντυπωσιάσει.

Η άφιξη του Miniso στο Mall of Cyprus σηματοδοτεί μια νέα δυναμική: φέρνει έναν refresh και νεανικό χαρακτήρα στο εμπορικό, με προϊόντα που συνδυάζουν trend, design και προσιτές τιμές. Το branding του Miniso – όπως «cute», «fun», και «surprises» – υποδηλώνει μια διαφορετική, ενδιαφέρουσα shopping εμπειρία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν στο ThemaOnline, «από την ημέρα που λειτούργησε στο Mall of Cyprus έχει «αγκαλιαστεί» από το κοινό με μεγάλη προσέλευση σε κόσμο»

Από την Ιαπωνία στην Κίνα

Υπενθυμίζεται ότι ο Jack Ye, ιδρυτής της Miniso άντλησε έμπνευση για τη δημιουργία του brand ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένεια του στην Ιαπωνία, το 2013.

Επισκέφθηκε αρκετά εξειδικευμένα καταστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονταν από καλή ποιότητα, καλό σχεδιασμό και φθηνά προϊόντα, τα οποία κυρίως κατασκευάζονταν στην Κίνα.

Με την γνώση του και την εμπειρία του στην ανάπτυξη προϊόντων, στην αλυσίδα παραγωγής και την βιομηχανία της μόδας, κατάφερε να καθιερώσει τη Miniso με τα κεντρικά της γραφεία στην Γκουανζού της Κίνας σε ένα brand που απευθύνεται σε νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.