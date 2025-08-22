Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ - Πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη

 22.08.2025 - 23:56
Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ - Πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή, πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Χονδροειδές ψέμα ο λιμός στη Γάζα, λέει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς», γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον οποίο «οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη» στις ενέργειές του.

Τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή σε παραλία στο Κίτι – Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο; Έρχεται νέο κύμα απεργιών, χωρίς μετρό και τρένα για επτά ημέρες - Ελέγξετε τις ημερομηνίες
Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες
Αρχή με το δεξί για την ΑΕΛ του Τραμετσάνι
Ο ουρανός θα βυθιστεί στο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»
Η αυτοκρατορία της OnlyFans: Mέρισμα ρεκόρ $701 εκατ. στον ιδιοκτήτη της ενόψει πιθανής πώλησης $8 δισ.

 

 

 

Λάβρος ο ΔΗΣΥ με podcast του Φειδία Παναγιώτου - Η αναφορά στον Αυξεντίου - «Η ιστορία μας δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα» - Δείτε βίντεο

 22.08.2025 - 23:40

