ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λάβρος ο ΔΗΣΥ με podcast του Φειδία Παναγιώτου - Η αναφορά στον Αυξεντίου - «Η ιστορία μας δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα» - Δείτε βίντεο

 22.08.2025 - 23:40
Λάβρος ο ΔΗΣΥ με podcast του Φειδία Παναγιώτου - Η αναφορά στον Αυξεντίου - «Η ιστορία μας δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα» - Δείτε βίντεο

Αντιδράσεις προκάλεσε νέο podcast του Κύπριου Ευρωβουλευτή και YouTuber Φειδία Παναγιώτου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ανακοίνωσή του τόνίζει ότι «ο ισχυρισμός σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοκτόνησε ή πυροβολήθηκε από συναγωνιστή του, συνιστά ύβρη και προσπάθεια βεβήλωσης της θυσίας του ήρωα».

«Ούτε η ακόρεστη δίψα για δημοσιότητα του επικίνδυνου πολιτικού των σόσιαλ μίντια, ούτε η δήθεν «ιστορική αλήθεια» αριστερών φρονημάτων μπορούν να αιτιολογήσουν την αμαύρωση της υπερκόσμιας λάμψης της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου θα παραμείνει αιώνιος φάρος αγωνιστικότητας, αυταπάρνησης και ύψιστης αρετής. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ να αλλοιωθεί το μεγαλείο της θυσίας του, όπως και το μεγαλείο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας, δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα ούτε και μπορεί να διακωμωδείται με οποιοδήποτε τρόπο για προσωπικό ή άλλο όφελος», καταλήγει η ανακοίνωση.

