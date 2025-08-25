Let’s Culture: Η Κύπρος αποκτά το δικό της ψηφιακό πολιτιστικό ημερολόγιο – Όλες οι δράσεις σε ένα κλικ

Στον χαιρετισμό της, η κ. Κασσιανίδου, ανέφερε ότι μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να προβάλλονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, διευκρινίζοντας ότι η πλατφόρμα δεν αφορά μόνο τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή χορηγούνται από το Υφυπουργείο και τα τμήματά του.

Στην πλατφόρμα, όπως εξήγησε, μπορούν να καταχωρισθούν όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ανεξαρτήτως από τον φορέα που τις διοργανώνει. «Η πλατφόρμα απευθύνεται στους καλλιτέχνες και όλους τους δημιουργούς, όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι απευθύνεται επίσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και όποιους άλλους επιθυμούν να προβάλουν τις πολιτιστικές τους δράσεις.

Οι δράσεις αυτές, επεσήμανε η Υφυπουργός Πολιτισμού, πρέπει να μπορούν να καταταχθούν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: θέατρο, κινηματογράφος, χορός, εικαστικές εκθέσεις, μουσική, λογοτεχνία, παραδοσιακός πολιτισμός, αρχαιολογία και ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά, χειροτεχνία και οικοτεχνία. Συνέδρια, διαλέξεις, εργαστήρια, ημερίδες ή ξεναγήσεις που ασχολούνται με αυτά τα θέματα μπορούν επίσης να καταχωρισθούν στην πλατφόρμα «Let’s Culture», συμπλήρωσε.

«Η πρωτοβουλία μας αυτή στοχεύει τόσο στην προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού μας προϊόντος, όσο και στην ενίσχυση του έργου των καλλιτεχνών και των φορέων πολιτισμού», τόνισε η Βασιλική Κασσιανίδου, εκφράζοντας τη θέση ότι «με τον τρόπο αυτό υλοποιούμε και ενισχύουμε τους στρατηγικούς μας στόχους για προβολή και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής αλλά και στήριξης των πολιτιστικών φορέων μέσα από την ανάπτυξη κοινού που θα συμμετέχει στις δράσεις τους».

«Παράλληλα, η πλατφόρμα αποτελεί μια προσφορά στην ίδια την κοινωνία. Οι πολίτες πλέον θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν στο Let’s Culture και στο ημερολόγιο όλων των εκδηλώσεων που περιλαμβάνει, ώστε να ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει γύρω από τον πολιτισμό του τόπου μας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι «με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια γέφυρα επικοινωνίας, ενημέρωσης, γνώσης και συνέργειας, ανάμεσα στους δημιουργούς και όσους απολαμβάνουν τη δημιουργία, που πιστεύουμε πως θα έχει θετικό αντίκτυπο συνολικά».

Εν συνεχεία, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι «η δημιουργία της πλατφόρμας ανταποκρίνεται ακριβώς σε μια ξεκάθαρη ανάγκη της κοινωνίας μας, όπως αυτή καταγράφηκε μέσα από την ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ‘Άτλας’ του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού». Εκεί, όπως εξήγησε, φάνηκε ότι ο κόσμος συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα να εντοπίσει έγκαιρα και συγκεντρωτικά πολιτιστικές δράσεις που να ανταποκρίνονται είτε σε εξειδικευμένα είτε στα πιο γενικά ενδιαφέροντά του. «Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων ζήτησε ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός ενιαίου ημερολογίου με άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες όλων των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ακούσαμε το αίτημα, αναγνωρίσαμε την ανάγκη και δημιουργήσαμε αυτό που ζητήσατε».

Επισημαίνοντας ότι το Let's Culture αποτελεί ένα εργαλείο ή μέσο προβολής των εκδηλώσεων που καταχωρίζονται από τους ίδιους τους εγγεγραμμένους διοργανωτές, η Βασιλική Κασσιανίδου διευκρίνισε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των εκδηλώσεων ή/και τον τρόπο υλοποίησής τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη δημοσίευση εκδηλώσεων που δεν σχετίζονται με τομείς του πολιτισμού, που περιέχουν ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή που προωθούν διαφημιστικά ή εμπορικά μηνύματα χωρίς πολιτιστικό χαρακτήρα.

Καταληκτικά, η Υφυπουργός Πολιτισμού εξέφρασε την ελπίδα «πως σύντομα το Let’s Culture θα γεμίσει με εκδηλώσεις, που θα αποτελούν μια ζωντανή μαρτυρία του πλούτου και της ποικιλίας του πολιτιστικού τοπίου της Κύπρου».

Κατά την παρουσίαση του ’Let’s Culture’, επισημάνθηκε ότι η πλατφόρμα περιλαμβάνει 5 βασικές υπηρεσίες (εγγραφή χρήστη, προσθήκη εκδηλώσεων, ημερολόγιο εκδηλώσεων, εξατομίκευση υπηρεσιών, αναζήτηση εκδηλώσεων). Αναφέρθηκε ακόμη ότι θα υπάρξουν συναντήσεις με πολιτιστικούς φορείς στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου για εκπαίδευση του καλλιτεχνικού κόσμου στη χρήση της πλατφόρμας. Τέλος, σημειώθηκε ότι σε περίπου ένα μήνα η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη και στα Αγγλικά.

H ψηφιακή πλατφόρμα ‘Let’s Culture’ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://letsculture.cy.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ