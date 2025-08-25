Η Αλβανία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της άγαλμα του Ιησού Χριστού - Βίντεο από τα αποκαλυπτήρια

Το μνημείο, τοποθετημένο πάνω σε πέτρινη βάση με φόντο τις εντυπωσιακές κορυφές, θυμίζει αισθητικά το διάσημο άγαλμα «Χριστός Λυτρωτής» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν κάτοικοι της περιοχής, επισκέπτες από την Αλβανία, το γειτονικό Κόσοβο αλλά και μέλη της διασποράς, μαζί με τους βουλευτές Εντουάρντ Σάλσι και Μαριγιάνα Κοτσέκου. Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στην πρωτοβουλία του Σοκόλ Ντούε Πρόγκνι, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για «πράξη αγάπης για την πατρίδα και δέσμευση στη διατήρηση των πνευματικών αξιών».

The statue of Jesus Christ was erected at the top of the Albanian Alps. This marks a significant event as it is noted as the first time in the history of the Merturi region that such a monument has been erected. From 1944 until 1992, religion was banned in communist Albania.… pic.twitter.com/cUl4ih45E1 — Kastriot Haxhiaj (@khaxhiaj) August 18, 2025

Ο πρόεδρος του συλλόγου «Νικάι-Μερτούρι», Γκίν Πρόγκνι, επισήμανε πως το μνημείο αποτελεί «κάλεσμα για πνευματική ενότητα και μεγαλύτερη φροντίδα για την πατρίδα μας». Την τελετή ευλόγησε ο ιερέας Αλεξάντερ Τανούσι, ενώ η εκδήλωση συνοδεύτηκε από απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή μουσική.

Νέο σημείο αναφοράς

Το άγαλμα του Ιησού, το μοναδικό σε ολόκληρη την Αλβανία, θεωρείται ήδη ότι θα αποτελέσει σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό σύμβολο, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν την πεποίθηση πως θα συμβάλει και στην ανάπτυξη του τουρισμού στις Αλβανικές Άλπεις.