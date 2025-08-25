Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Αλβανία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της άγαλμα του Ιησού Χριστού - Βίντεο από τα αποκαλυπτήρια
ΔΙΕΘΝΗ

Η Αλβανία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της άγαλμα του Ιησού Χριστού - Βίντεο από τα αποκαλυπτήρια

 25.08.2025 - 15:04
Η Αλβανία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της άγαλμα του Ιησού Χριστού - Βίντεο από τα αποκαλυπτήρια

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αλβανία απέκτησε άγαλμα του Ιησού Χριστού, το οποίο τοποθετήθηκε στην ορεινή περιοχή Νικάι-Μερτούρ της Τροπόια, στο εσωτερικό των Αλβανικών Άλπεων, στη βόρεια Αλβανία.

Το μνημείο, τοποθετημένο πάνω σε πέτρινη βάση με φόντο τις εντυπωσιακές κορυφές, θυμίζει αισθητικά το διάσημο άγαλμα «Χριστός Λυτρωτής» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν κάτοικοι της περιοχής, επισκέπτες από την Αλβανία, το γειτονικό Κόσοβο αλλά και μέλη της διασποράς, μαζί με τους βουλευτές Εντουάρντ Σάλσι και Μαριγιάνα Κοτσέκου. Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στην πρωτοβουλία του Σοκόλ Ντούε Πρόγκνι, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για «πράξη αγάπης για την πατρίδα και δέσμευση στη διατήρηση των πνευματικών αξιών».

Ο πρόεδρος του συλλόγου «Νικάι-Μερτούρι», Γκίν Πρόγκνι, επισήμανε πως το μνημείο αποτελεί «κάλεσμα για πνευματική ενότητα και μεγαλύτερη φροντίδα για την πατρίδα μας». Την τελετή ευλόγησε ο ιερέας Αλεξάντερ Τανούσι, ενώ η εκδήλωση συνοδεύτηκε από απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή μουσική.

Νέο σημείο αναφοράς

Το άγαλμα του Ιησού, το μοναδικό σε ολόκληρη την Αλβανία, θεωρείται ήδη ότι θα αποτελέσει σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό σύμβολο, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν την πεποίθηση πως θα συμβάλει και στην ανάπτυξη του τουρισμού στις Αλβανικές Άλπεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα
Σκληρό πόκερ από τον Πούτιν: Δηλώνει... εγγυητής για την Ουκρανία και προσθέτει όρους για τη λήξη του πολέμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Let’s Culture: Η Κύπρος αποκτά το δικό της ψηφιακό πολιτιστικό ημερολόγιο – Όλες οι δράσεις σε ένα κλικ

 25.08.2025 - 14:54
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι

 25.08.2025 - 15:02
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

  •  25.08.2025 - 13:39
«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

  •  25.08.2025 - 13:24
Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

  •  25.08.2025 - 15:29
Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

  •  25.08.2025 - 13:10
Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

  •  25.08.2025 - 14:40
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

  •  25.08.2025 - 12:03
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

  •  25.08.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα