VIDEO: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, σημειώθηκαν δύο διαδοχικές επιθέσεις. Η πρώτη στόχευσε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που ασθενοφόρα και διασώστες προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς. Οι αρχές της Γάζας έκαναν λόγο για «πολλά θύματα».

a strike targeted the Vocational Training floor in Nasser Hospital in Khan Yunis, the Vocational Training floor located in the southern part of the Nasser Medical Complex was known to be the floor of Hamas's Ministry of Internal Affairs in Gaza. pic.twitter.com/L3x7Q373li — Ph.Gritti (@Philipp27960841) August 25, 2025

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο και το γραφείο του Νετανιάχου δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό. Το νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις, έχει αντέξει επιθέσεις και βομβαρδισμούς στη διάρκεια σχεδόν δύο ετών πολέμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο νοσοκομείο βρίσκεται στο στόχαστρο. Τον περασμένο Ιούνιο, ισραηλινή επιδρομή είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρία άτομα, με το Ισραήλ τότε να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον μαχητών της Χαμάς.

Targeting Civil Defence officers and paramedics by Israeli jets while evacuating casualties following Israeli bombing of Nasser Hospital! pic.twitter.com/dVgOvDqsXo — Mr. Alam (@sarware47763) August 25, 2025

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ένας από τους δικούς του συνεργάτες, ο εικονολήπτης Μοχάμεντ Σαλάμεχ, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Instagram, το δίκτυο επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Παράλληλα, μετέδωσε ότι συνολικά τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Journalists have been killed in today’s terrorist attack on Nasser Hospital, Gaza:



• Hossam El-Masry — Reuters

• Mohamed Salama — Al Jazeera

• Mariam Abu Daqqa — Independent Arabic & AP

• Moaz Abu Taha — NBC



Silencing the truth is terrorism.#Gaza pic.twitter.com/WNolU6Xr86 — Mohammad Helles (@Mohammadhelles8) August 25, 2025

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται και δημοσιογράφος που εργαζόταν για το διεθνές πρακτορείο Reuters, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Τη ζωή του έχασε και μια freelance δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Associated Press.