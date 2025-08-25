VIDEO: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, σημειώθηκαν δύο διαδοχικές επιθέσεις. Η πρώτη στόχευσε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που ασθενοφόρα και διασώστες προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς. Οι αρχές της Γάζας έκαναν λόγο για «πολλά θύματα».
Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο και το γραφείο του Νετανιάχου δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό. Το νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις, έχει αντέξει επιθέσεις και βομβαρδισμούς στη διάρκεια σχεδόν δύο ετών πολέμου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο νοσοκομείο βρίσκεται στο στόχαστρο. Τον περασμένο Ιούνιο, ισραηλινή επιδρομή είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρία άτομα, με το Ισραήλ τότε να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον μαχητών της Χαμάς.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ένας από τους δικούς του συνεργάτες, ο εικονολήπτης Μοχάμεντ Σαλάμεχ, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Instagram, το δίκτυο επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Παράλληλα, μετέδωσε ότι συνολικά τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επίθεση.
Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται και δημοσιογράφος που εργαζόταν για το διεθνές πρακτορείο Reuters, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Τη ζωή του έχασε και μια freelance δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Associated Press.