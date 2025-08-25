Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Το περιστατικό αφορά άτομο από την πολιτεία Μέριλαντ, το οποίο είχε ταξιδέψει πρόσφατα από τη Γουατεμάλα. Η διάγνωση κοινοποίησε τις υγειονομικές αρχές μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ το άτομο έλαβε άμεσα θεραπεία.

Τι είναι το screwworm

Η θηλυκή μύγα γεννά τα αυγά της πάνω σε ανοιχτές πληγές ζώων ή ανθρώπων. Όταν εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες αρχίζουν να τρέφονται από ζωντανό ιστό, ανοίγοντας στοές μέσα στη σάρκα. Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες ή ακόμη και θάνατο, αν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Η θεραπεία είναι δύσκολη και περιλαμβάνει την απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και την απολύμανση των πληγών. Αν διαγνωστεί εγκαίρως, η επιβίωση είναι σχεδόν βέβαιη, ωστόσο η ζημιά στα ζώα – κυρίως βοοειδή – μπορεί να είναι ανυπολόγιστη.

Επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την οικονομία

Η εμφάνιση του κρούσματος έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά βοείου κρέατος στις ΗΠΑ καταγράφει ιστορικά υψηλές τιμές λόγω περιορισμένων αποθεμάτων.

Το ενδεχόμενο εξάπλωσης του παρασίτου προκαλεί ανησυχία στους παραγωγούς, καθώς υπολογίζεται ότι μόνο στο Τέξας οι απώλειες από πιθανή επιδημία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,8 δισ. δολάρια σε θανάτους ζώων, φάρμακα και εργατικά κόστη.

Οι ΗΠΑ εισάγουν ετησίως πάνω από ένα εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Η μάχη με τα αποστειρωμένα έντομα

Για την αντιμετώπιση της απειλής, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) έχει στήσει παγίδες και αναπτύξει ιππείς κατά μήκος των συνόρων. Ωστόσο, δέχεται επικρίσεις ότι καθυστέρησε να υλοποιήσει την πιο αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο: την απελευθέρωση αποστειρωμένων εντόμων.

Η τεχνική αυτή – που εξάλειψε το screwworm από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60 – βασίζεται στην εκτροφή και στείρωση μεγάλου αριθμού αρσενικών μυγών, οι οποίες όταν ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά εμποδίζουν την αναπαραγωγή τους, οδηγώντας σταδιακά σε κατάρρευση του πληθυσμού.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων εντόμων στο Τέξας, δεσμευόμενη ότι θα κρατήσει το παράσιτο εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, το Μεξικό επενδύει 51 εκατ. δολάρια για την κατασκευή δικής του εγκατάστασης.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, θα χρειαστεί να απελευθερώνονται 500 εκατομμύρια αποστειρωμένες μύγες την εβδομάδα ώστε το παράσιτο να περιοριστεί πίσω από το Δαρειέν, το πυκνό τροπικό δάσος που χωρίζει τον Παναμά από την Κολομβία.