Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

 25.08.2025 - 14:46
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίστηκε κρούσμα παρασίτωσης από τη λεγόμενη σαρκοφάγα αλογόμυγα (screwworm), ένα έντομο που κατατρώει ζωντανό ιστό ζώων και ανθρώπων και μπορεί να αποβεί μοιραίο αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Το περιστατικό αφορά άτομο από την πολιτεία Μέριλαντ, το οποίο είχε ταξιδέψει πρόσφατα από τη Γουατεμάλα. Η διάγνωση κοινοποίησε τις υγειονομικές αρχές μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ το άτομο έλαβε άμεσα θεραπεία.

Τι είναι το screwworm

Η θηλυκή μύγα γεννά τα αυγά της πάνω σε ανοιχτές πληγές ζώων ή ανθρώπων. Όταν εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες αρχίζουν να τρέφονται από ζωντανό ιστό, ανοίγοντας στοές μέσα στη σάρκα. Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες ή ακόμη και θάνατο, αν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Η θεραπεία είναι δύσκολη και περιλαμβάνει την απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και την απολύμανση των πληγών. Αν διαγνωστεί εγκαίρως, η επιβίωση είναι σχεδόν βέβαιη, ωστόσο η ζημιά στα ζώα – κυρίως βοοειδή – μπορεί να είναι ανυπολόγιστη.

Επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την οικονομία

Η εμφάνιση του κρούσματος έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά βοείου κρέατος στις ΗΠΑ καταγράφει ιστορικά υψηλές τιμές λόγω περιορισμένων αποθεμάτων.

Το ενδεχόμενο εξάπλωσης του παρασίτου προκαλεί ανησυχία στους παραγωγούς, καθώς υπολογίζεται ότι μόνο στο Τέξας οι απώλειες από πιθανή επιδημία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,8 δισ. δολάρια σε θανάτους ζώων, φάρμακα και εργατικά κόστη.

Οι ΗΠΑ εισάγουν ετησίως πάνω από ένα εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Η μάχη με τα αποστειρωμένα έντομα

Για την αντιμετώπιση της απειλής, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) έχει στήσει παγίδες και αναπτύξει ιππείς κατά μήκος των συνόρων. Ωστόσο, δέχεται επικρίσεις ότι καθυστέρησε να υλοποιήσει την πιο αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο: την απελευθέρωση αποστειρωμένων εντόμων.

Η τεχνική αυτή – που εξάλειψε το screwworm από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60 – βασίζεται στην εκτροφή και στείρωση μεγάλου αριθμού αρσενικών μυγών, οι οποίες όταν ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά εμποδίζουν την αναπαραγωγή τους, οδηγώντας σταδιακά σε κατάρρευση του πληθυσμού.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Γεωργίας  ανακοίνωσε την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων εντόμων στο Τέξας, δεσμευόμενη ότι θα κρατήσει το παράσιτο εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, το Μεξικό επενδύει 51 εκατ. δολάρια για την κατασκευή δικής του εγκατάστασης.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, θα χρειαστεί να απελευθερώνονται 500 εκατομμύρια αποστειρωμένες μύγες την εβδομάδα ώστε το παράσιτο να περιοριστεί πίσω από το Δαρειέν, το πυκνό τροπικό δάσος που χωρίζει τον Παναμά από την Κολομβία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα
Σκληρό πόκερ από τον Πούτιν: Δηλώνει... εγγυητής για την Ουκρανία και προσθέτει όρους για τη λήξη του πολέμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άσχημα νέα για την Άρσεναλ - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Σάκα

 25.08.2025 - 14:46
Επόμενο άρθρο

Let’s Culture: Η Κύπρος αποκτά το δικό της ψηφιακό πολιτιστικό ημερολόγιο – Όλες οι δράσεις σε ένα κλικ

 25.08.2025 - 14:54
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

  •  25.08.2025 - 13:39
«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

  •  25.08.2025 - 13:24
Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

  •  25.08.2025 - 15:29
Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

  •  25.08.2025 - 13:10
Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

  •  25.08.2025 - 14:40
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

  •  25.08.2025 - 12:03
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

  •  25.08.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα