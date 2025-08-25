Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υγειονομική βόμβα: Μετανάστες στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά - Η απόφαση του Δικαστηρίου

 25.08.2025 - 23:55
Υγειονομική βόμβα: Μετανάστες στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά - Η απόφαση του Δικαστηρίου

Αποκαλυπτική ήταν πρόσφατη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, μετανάστες στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά. Το Δικαστήριο εξέδωσε διατάγματα άρσης της οχλαγωγίας και απαγόρευσης χρήσης πολυκατοικίας στην εντός των τειχών πόλη, μέχρις ότου καταστεί κατάλληλη.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Δήμος Λευκωσίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του ιδιοκτήτη, κατόπιν καταγγελιών από περιοίκους, επιτόπιων εξετάσεων και προειδοποιητικών επιστολών προς τους ιδιοκτήτες - που δεν έφεραν τη συμμόρφωση. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Μια εστία μόλυνσης και δυνητικά επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω οικοδομή διαπιστώθηκε ότι διαμένουν 28 αλλοδαποί άνδρες, σε 12 διαμερίσματα - κάποια εκ των οποίων αυτοσχέδια.

Αναλυτικά η Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Λόγω της κατάστασης της οικοδομής, του υπερπληθυσμού, της συσσώρευσης άχρηστων αντικειμένων, του κινδύνου πυρκαγιάς, διαρροής υγραερίου ή φωτιάς, η ασφάλεια και υγεία τόσο των διαμενόντων στην οικοδομή όσο και την περίοικων τίθεται σε κίνδυνο.

Ενδεικτικό της κατάστασης, το γεγονός πως κάποιοι από τους ενοίκους διέμεναν στο πάτωμα.

Συν τοις άλλοις, τρεις από αυτούς ζούσαν σε δωμάτιο χωρίς παράθυρα, άρα χωρίς φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.

Οι ιδιοκτήτες δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη ούτε την ταράτσα του υποστατικού, στο οποίο δημιούργησαν πρόχειρο κτίσμα με “ευτελή υλικά” -όπως αναφέρεται στην απόφαση- και στέγη από αμίαντο.

Σκάλες φθαρμένες και επικίνδυνες, σχεδόν όλα τα παράθυρα σπασμένα, μούχλα, υγρασία, παντού σκουπίδια, τρωκτικά, έντομα και έντονη δυσοσμία.

Είναι μόνο μερικές από τις διαπιστώσεις που κατέγραψαν οι λειτουργοί του Δήμου Λευκωσίας - οι οποίοι εγείρουν επίσης σοβαρά ερωτήματα πυρασφάλειας.

