ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία στην Επ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απειλές από αστυνομικό εναντίον πολίτη

 25.08.2025 - 23:31
Καταγγελία για απειλές από μέλος της αστυνομίας υπέβαλε στην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, εκ μέρους της πελάτισσας του, Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη.

Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταγγέλλουσα δέχθηκε στις 19 Αυγούστου 2025 απειλητικό μήνυμα από μέλος της Αστυνομίας «κάνοντας δημόσιο σχόλιο σε ανάρτηση της πελάτιδός μου στα ΜΚΔ». Σύμφωνα με την καταγγελία, το μέλος της Αστυνομίας υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

«Στην προκειμένη περίπτωση, μέλος της ΚΥΠ, που βρίσκεται στο στενό περίγυρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, φαίνεται να παρακολουθεί και να απειλεί πολίτη απλώς και μόνο επειδή ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», αναφέρει η επιστολή του δικηγόρου.

