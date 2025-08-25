Νεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»

Δείτε την ανάρτησή του

Δημοσιεύματα μιλούν για «διάρρηξη» στη Μονή Αββακούμ. Μία πόρτα παραβιασμένη, μία αίθουσα άνω–κάτω, και η Αστυνομία «ερευνά». Μόνο που η πραγματική είδηση δεν είναι η διάρρηξη∙ είναι το απόλυτο ρεζίλεμα των «υπευθύνων».

Γιατί η Μονή Αββακούμ παραμένει εδώ και ενάμιση χρόνο έρμαιο, μετά την βίαιη κατάληψή της από τον Μητροπολίτη Ταμασού και την αυθαίρετη κατοχή των προσωπικών αντικειμένων των πατέρων, που ακόμη κρατά παράνομα. Αντί να προστατεύσει τον χώρο που άρπαξε, ο Μητροπολίτης τον άφησε έρμαιο σε κάθε τυχόντα. Αυτή είναι η «προστασία» που παρέχει: να καταπατά ξένα και να τα αφήνει εκτεθειμένα σε κάθε εισβολέα.

Και τώρα έρχονται οι ίδιοι να παριστάνουν τους φύλακες και τους ερευνητές. Οι διαρρήκτες παίζουν τον ρόλο των θυμάτων. Αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα ήταν κωμωδία.

Η Αστυνομία; Η πιο χαρακτηριστική εικόνα ανικανότητας. Μήνες και μήνες σιωπής μπροστά στις καταγγελίες μας για την κλοπή προσωπικών αντικειμένων μεγάλης αξίας. Κάλυπτε, συγκάλυπτε, έκανε ότι δεν βλέπει. Και σήμερα τρέχει να βγάλει ανακοινώσεις για «παραβιασμένη πόρτα». Τόσο μπορούν. Τόσο αντέχει το σύστημα.

Η κοινή γνώμη δεν πρέπει να ξεγελιέται:

• Ο Μητροπολίτης Ταμασού κατέχει παράνομα ξένα αντικείμενα.

• Η Μητρόπολη παρουσιάζεται ως «φύλακας», ενώ είναι ο πρώτος εισβολέας.

Και τώρα τι θα πουν; Ότι «δεν γνωρίζουν» αν κλάπηκε κάτι; Μα όταν τα έχουν κλέψει οι ίδιοι από την πρώτη μέρα, τι απομένει να κλαπεί; Όταν οι ίδιοι άρπαξαν, πώς έχουν το θράσος να μιλούν για διάρρηξη;

Δεν είναι το κτίριο που διαρρήχθηκε.

Είναι η μάσκα τους που έπεσε.

Η κοινωνία βλέπει, οι πολίτες ξέρουν, και πλέον το ερώτημα είναι ένα:

Πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε μία Μητρόπολη που παριστάνει την αρχή του νόμου, ενώ στήνει σκευωρίες και κρατά κλεμμένα; Πόσο ακόμη θα πληρώνουμε μία Αστυνομία που δεν μπορεί να φυλάξει ούτε μια πόρτα, ούτε μια Μονή, ούτε την ίδια της την αξιοπιστία;

Αυτή είναι η κατάντια τους: ανίκανοι, συνένοχοι, και εκτεθειμένοι.

Κι όσο προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια, τόσο θα βγαίνει στο φως.

Κι όσο προσπαθούν να κοιμηθούν ήσυχοι, τόσο οι κραυγές της αδικίας θα τους στοιχειώνουν.

Εμείς κριθήκαμε ανίκανοι να προστατεύσουμε την Μονή, αυτοί που θεωρήθηκαν ικανοί, τελικά είναι;

Το χωριό Φτερικούδι και οι κάτοικοι του τι λένε γι’ αυτο; Καμία αντίδραση φαντάζομαι όπως και τότε…!! Μπράβο!!!

Η ιστορία θα τους δικάσει.

Και η κοινωνία ήδη δικάζει:

Μητρόπολη Ταμασού και Αστυνομία – το όνομά σας γράφεται πλέον με συνώνυμα της ντροπής.