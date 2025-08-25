Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»

 25.08.2025 - 23:14
Νεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»

Ο τέως ηγούμενος της Μονής Αββακούμ στο Φτερικούδι, Νεκτάριος, πήρε θέση μετά την είδηση για διάρρηξη στη Μονή και εξαπέλυσε πυρά κατά Αστυνομίας και Μητρόπολης Ταμασού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Άνοιξαν» την Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι – Εντοπίστηκε παραβιασμένη πόρτα αίθουσας – Άφαντοι οι δράστες

Δείτε την ανάρτησή του

Δημοσιεύματα μιλούν για «διάρρηξη» στη Μονή Αββακούμ. Μία πόρτα παραβιασμένη, μία αίθουσα άνω–κάτω, και η Αστυνομία «ερευνά». Μόνο που η πραγματική είδηση δεν είναι η διάρρηξη∙ είναι το απόλυτο ρεζίλεμα των «υπευθύνων».

Γιατί η Μονή Αββακούμ παραμένει εδώ και ενάμιση χρόνο έρμαιο, μετά την βίαιη κατάληψή της από τον Μητροπολίτη Ταμασού και την αυθαίρετη κατοχή των προσωπικών αντικειμένων των πατέρων, που ακόμη κρατά παράνομα. Αντί να προστατεύσει τον χώρο που άρπαξε, ο Μητροπολίτης τον άφησε έρμαιο σε κάθε τυχόντα. Αυτή είναι η «προστασία» που παρέχει: να καταπατά ξένα και να τα αφήνει εκτεθειμένα σε κάθε εισβολέα.

Και τώρα έρχονται οι ίδιοι να παριστάνουν τους φύλακες και τους ερευνητές. Οι διαρρήκτες παίζουν τον ρόλο των θυμάτων. Αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα ήταν κωμωδία.

Η Αστυνομία; Η πιο χαρακτηριστική εικόνα ανικανότητας. Μήνες και μήνες σιωπής μπροστά στις καταγγελίες μας για την κλοπή προσωπικών αντικειμένων μεγάλης αξίας. Κάλυπτε, συγκάλυπτε, έκανε ότι δεν βλέπει. Και σήμερα τρέχει να βγάλει ανακοινώσεις για «παραβιασμένη πόρτα». Τόσο μπορούν. Τόσο αντέχει το σύστημα.

Η κοινή γνώμη δεν πρέπει να ξεγελιέται:
• Ο Μητροπολίτης Ταμασού κατέχει παράνομα ξένα αντικείμενα.
• Η Μητρόπολη παρουσιάζεται ως «φύλακας», ενώ είναι ο πρώτος εισβολέας.
Και τώρα τι θα πουν; Ότι «δεν γνωρίζουν» αν κλάπηκε κάτι; Μα όταν τα έχουν κλέψει οι ίδιοι από την πρώτη μέρα, τι απομένει να κλαπεί; Όταν οι ίδιοι άρπαξαν, πώς έχουν το θράσος να μιλούν για διάρρηξη;

Δεν είναι το κτίριο που διαρρήχθηκε.

Είναι η μάσκα τους που έπεσε.

Η κοινωνία βλέπει, οι πολίτες ξέρουν, και πλέον το ερώτημα είναι ένα:
Πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε μία Μητρόπολη που παριστάνει την αρχή του νόμου, ενώ στήνει σκευωρίες και κρατά κλεμμένα; Πόσο ακόμη θα πληρώνουμε μία Αστυνομία που δεν μπορεί να φυλάξει ούτε μια πόρτα, ούτε μια Μονή, ούτε την ίδια της την αξιοπιστία;
Αυτή είναι η κατάντια τους: ανίκανοι, συνένοχοι, και εκτεθειμένοι.
Κι όσο προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια, τόσο θα βγαίνει στο φως.
Κι όσο προσπαθούν να κοιμηθούν ήσυχοι, τόσο οι κραυγές της αδικίας θα τους στοιχειώνουν.
Εμείς κριθήκαμε ανίκανοι να προστατεύσουμε την Μονή, αυτοί που θεωρήθηκαν ικανοί, τελικά είναι;
Το χωριό Φτερικούδι και οι κάτοικοι του τι λένε γι’ αυτο; Καμία αντίδραση φαντάζομαι όπως και τότε…!! Μπράβο!!!
Η ιστορία θα τους δικάσει.
Και η κοινωνία ήδη δικάζει:
Μητρόπολη Ταμασού και Αστυνομία – το όνομά σας γράφεται πλέον με συνώνυμα της ντροπής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πορτοκαλί: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για το πανό κατά Φειδία - «Όσο θα υπάρχουν προδότες θα μας βρίσκουν απέναντι τους»
Νεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου
Νέα Siri: H Apple σε επαφές με τη Google για την ΑΙ που θα χρησιμοποιηθεί - H συνεργασία με ChatGPT
Υγειονομική βόμβα: Μετανάστες στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά - Η απόφαση του Δικαστηρίου
Απεργία στην Ελλάδα: Επηρεάζονται πτήσεις - Παροχή ευελιξίας για επιβάτες AEGEAN-Olympic Air

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ορατή η ολική έκλειψη σελήνης στις 7/9 και από την Κύπρο - Πού θα μπορείτε να την απολαύσετε

 25.08.2025 - 22:51
Επόμενο άρθρο

Καταγγελία στην Επ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απειλές από αστυνομικό εναντίον πολίτη

 25.08.2025 - 23:31
Γεραπετρίτης: Κανονικά θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

Γεραπετρίτης: Κανονικά θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

Θα συνεχιστεί κανονικά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, διαβεβαίωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεραπετρίτης: Κανονικά θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

Γεραπετρίτης: Κανονικά θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

  •  25.08.2025 - 20:06
Νεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»

Νεκτάριος για διάρρηξη στη Μονή Αββακούμ: «Η απόλυτη γελοιοποίηση της Μητρόπολης και της Αστυνομίας»

  •  25.08.2025 - 23:14
Δήλωση-βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

Δήλωση-βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

  •  25.08.2025 - 18:49
Καταγγελία στην Επ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απειλές από αστυνομικό εναντίον πολίτη

Καταγγελία στην Επ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απειλές από αστυνομικό εναντίον πολίτη

  •  25.08.2025 - 23:31
Υγειονομική βόμβα: Μετανάστες στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά - Η απόφαση του Δικαστηρίου

Υγειονομική βόμβα: Μετανάστες στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά - Η απόφαση του Δικαστηρίου

  •  25.08.2025 - 23:55
«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

  •  25.08.2025 - 19:14
Φειδίας στα νύχια του Σταυραετού*

Φειδίας στα νύχια του Σταυραετού*

  •  25.08.2025 - 19:34
Ορατή η ολική έκλειψη σελήνης στις 7/9 και από την Κύπρο - Πού θα μπορείτε να την απολαύσετε

Ορατή η ολική έκλειψη σελήνης στις 7/9 και από την Κύπρο - Πού θα μπορείτε να την απολαύσετε

  •  25.08.2025 - 22:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα