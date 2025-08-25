Ορατή η ολική έκλειψη σελήνης στις 7/9 και από την Κύπρο - Πού θα μπορείτε να την απολαύσετε

Το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό από την Κύπρο κατά τις κύριες του φάσεις, σημειώνει το Αστεροσκοπείο, προσθέτοντας ότι η σελήνη θα ανατείλει περίπου στις 18:59 ενώ θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το στάδιο της παρασκιώδους έκλειψης, το οποίο είναι ελάχιστα ορατό στο γυμνό μάτι.

Στις 19:28 θα σημειώθεί μερική έκλειψη, καθώς η σελήνη θα ξεκινήσει να εισέρχεται στην σκιά της γης.

Στις 20:30 η σελήνη θα είναι πλήρως καλυμμένη από την σκιά της γης, αποκτώντας το γνώριμο ερυθρό φωτισμό της Ολικότητας.

Η έκλειψη φτάνει στο μέγιστό της στις 21:12, ενώ η σελήνη βρίσκεται σε ύψος 24˚ στον ανατολικό ουρανό και διέρχεται μέσα από το κεντρικότερο σημείο της σκιάς.

Στις 21:52 η Σελήνη ξεκινά να εξέρχεται από την σκιά και περίπου μια ώρα μετά ξεκινά η έξοδος και από την παρασκιά. Το φαινόμενο λήγει στις 23:55 με την Σελήνη να βρίσκεται σε ύψος 47˚ στον νοτιοανατολικό ουρανό.

