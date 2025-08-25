12+1 πράγματα που πρέπει να δοκιμάσεις πριν τελειώσει το καλοκαίρι - Τα έχεις γευτεί όλα;

Πριν όμως από όλα αυτά, ας μιλήσουμε για όσα απολαμβάνουμε το καλοκαίρι. Ίσως κάποια από αυτά τα περιμένουμε όλο το χρόνο. Τις βουτιές, τα θερινά σινεμά, το άραγμα στο μπαλκόνι και βέβαια τα παγωτά. Σίγουρα τα τιμάς και μέσα στη χρονιά, αλλά το καλοκαίρι είναι η εποχή τους. Σου κρούω, λοιπόν, τον κώδωνα, να τα απολαύσεις για όσο καιρό ακόμη προλαβαίνεις. Και δεν είναι μόνο τα παγωτά, αλλά και τα φρούτα που βρίσκεις αυτή την εποχή και πολλά άλλα. Οι καλοκαιρινές απολαύσεις δεν τελείωσαν ακόμη. Δες λοιπόν όλα αυτά που μπορείς να φας όσο είναι καιρός (και επιτέλους, μαγείρεψε αυτές τις μελιτζάνες που αργοπεθαίνουν στο ψυγείο σου).

Kαρπούζι και χαλλούμι ή φέτα

Το καρπούζι είναι ταυτισμένο για πάντα με το καλοκαίρι, είτε το τρως με χαλλούμι ή φέτα, είτε όχι. Πάρε σε ταπεράκι στην παραλία για τα τελευταία μπάνια, απόλαυσέ το στο σπίτι σκέτο, σε σαλάτες, ακόμη και σε σάντουιτς (για να ακολουθείς και τα trends). Αν έχεις γυρίσει στη δουλειά, πάρε το για σνακ στο γραφείο, έτσι λίγο να μυρίσει καλοκαίρι. Τώρα όμως, όσο προλαβαίνεις.

Frozen cocktails

Κοκτέιλ πίνουμε όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι τα παγωμένα έχουν την τιμητική τους. Άσε που σίγουρα δεν σου κάνει κέφι να πιείς frozen margarita μέσα στο κρύο, ακόμη και αν σου αρέσει. Πιες τη τώρα λοιπόν, για να την ευχαριστηθείς!

Κεράσια

Μερικά από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή απαιτούν λίγο κόπο και αυτό ισχύει και για τα κεράσια, για τα οποία αξίζει να σπαταλήσεις λίγη από την ενέργειά σου για να βγάλεις τα κουκούτσια τους και να τα απολαύσεις. Ή να φτιάξεις μια μαρμελάδα, ή ένα cheesecake με κεράσι, ή ένα οποιοδήποτε γλυκό τέλος πάντων. Πάντως όσο για τα κουκούτσια μην αγχώνεσαι, δες εδώ πώς θα ξεμπερδέψεις εύκολα.

Κολοκυθάκια και μελιτζάνες

Αν δεν φας μελιτζάνες και κολοκύθια τώρα, τότε πότε; Μπορεί μικρός να τα απέφευγες και στο άκουσμά τους μόνο να έτρεχες μακριά από το τραπέζι, όμως τώρα ας πούμε την αλήθεια: οι μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια «τα σπάνε». Άσε που μπορείς να τα απολαύσεις με εκατομμύρια τρόπους. Τηγανητά σαν της ταβέρνας, σε ιμάμ, μπριάμ και τουρλού, σε παπουτσάκια, μουσακά και πολλά ακόμη.

Γλυκά χωρίς ψήσιμο

Τώρα είναι η ώρα για να φτιάξεις αυτά τα no bake γλυκά που όλοι αγαπάμε το καλοκαίρι. Φτιάξε κρέμες, μους, μπισκοτογλυκά σαν αυτά που έφτιαχνε η μαμά, μιλφέιγ, τιραμισού και όλα αυτά τα γλυκά ψυγείου που λατρεύουμε και δεν απαιτούν ψήσιμο.

Καλαμπόκι

Αν αγαπάς το φρέσκο καλαμπόκι και ειδικά αυτό που αγόραζες μικρός ψημένο με μπόλικο αλάτι από πλανόδιους, τώρα είναι η ώρα να το απολαύσεις. Εκτός από αυτό όμως, μπορείς βέβαια να το προσθέσεις σε σαλάτες, ζυμαρικά και όπου αλλού σου αρέσει.

Μακαρονοσαλάτες

Εντάξει, δεν θα απαρνηθείς τα αγαπημένα σου ζυμαρικά μόλις μπει ο Σεπτέμβρης, αλλά σίγουρα τώρα είναι η ώρα να απολαύσεις δροσερές και νόστιμες μακαρονοσαλάτες.

Πατατοσαλάτες

Όπως και η καλοκαιρινή της καλύτερη φίλη, η μακαρονοσαλάτα, έτσι και η πατατοσαλάτα είναι τέλειο κρύο γεύμα για αυτή την εποχή και συνοδευτικό σε κάθε μπάρμπεκιου, γεύμα στο μπαλκόνι και πικνίκ. Δώσε του λοιπόν να καταλάβει.

Ντομάτες

Έχεις παρατηρήσει πόσο νόστιμες και μυρωδάτες είναι οι ντομάτες αυτή την εποχή; Ε, είναι εποχή τους! Φάε λοιπόν όσο μπορείς αγγουροντομάτα, χωριάτικη, ντάκο, γεμιστά και ό,τι λαχταρά η ψυχή σου, φτιάξε σάλτσες με φρεσκοτριμμένη ντομάτα που μοσχοβολά, γιατί τον υπόλοιπο χρόνο θα τη βρίσκεις, αλλά μπορεί να είναι λίγο σαν… «ξύλο».

Ροδάκινα

Είναι καλοκαίρι αν δεν τρέχει χυμός ροδάκινου στο πιγούνι και στο χέρι όταν δαγκώνεις ένα τέλεια ώριμο φρούτο; Απόλαυσέ το σκέτο, ή μέσα σε διάφορες συνταγές, όπως στην αγαπημένη σου panzanella ή στο φούρνο συνοδευμένα από γιαούρτι!

Frozen μπάρες

Αν είσαι του πιο υγιεινού, αυτή είναι η περίοδος για να φτιάξεις healthy, frozen μπάρες που θυμίζουν λίγο παγωτό, λίγο σνακ και το σίγουρο είναι πως είναι παγωμένες. Τον υπόλοιπο χρόνο δεν θα σου κάνει καθόλου κέφι να τις φτιάξεις. Δες εδώ και μία συνταγή.

Σύκα

Τα ολόγλυκα σύκα μπορεί να είναι φρούτα και να σου κάνουν και καλό, αλλά όλοι ξέρουμε ότι στέκονται άνετα και σαν γλυκό. Αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά τους. Γι’ αυτό φάε το συκαλάκι σου πριν να μπει το φθινόπωρο. Και όχι μόνο του αποκλειστικά. Μπαίνει ακόμα και σε σαλάτες!

Γρανίτες και παγωτά

Μην τα ξαναλέμε, παγωτά τρώμε όλο τον χρόνο, όμως τώρα είναι η ώρα να τα ευχαριστηθείς. Πολύ περισσότερο, οι γρανίτες, που είναι ακόμη πιο παγωμένες και δροσιστικές. Αλήθεια, μέτρησες πόσα έχεις φάει φέτος; Μήπως έχεις μείνει πίσω; Ήρθε η στιγμή να επανορθώσεις!

Πηγή: cookout.skai.gr