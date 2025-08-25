4 πολύ περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι μεγαλώνεις

Δεν μετακινούνται τα δόντια όλων με την ηλικία, αλλά αν συμβεί, οι συνηθισμένοι λόγοι, σύμφωνα με την ίδια, περιλαμβάνουν την απώλεια ενός δοντιού· την ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα, που μπορεί να κάνει τα δόντια ασταθή· και τη φθορά των δοντιών από συνήθειες όπως το σφίξιμο ή το τρίξιμο.

Η μετακίνηση των δοντιών δεν είναι το μοναδικό σημάδι της ηλικίας που αυξάνεται, καθώς υπάρχουν κι άλλοι, απρόσμενοι τρόποι που αλλάζουμε όσο μεγαλώνουμε. Ακολουθούν μερικοί ακόμα.

Η φωνή σου μπορεί να αλλάξει

Καθώς οι ενήλικες γερνούν, οι φωνητικές χορδές συχνά γίνονται πιο λεπτές και λιγότερο ελαστικές, και μπορεί να μη συγκλίνουν τόσο σφιχτά, είπε ο Δρ. Ted Mau, διευθυντής του φωνητικού κέντρου στο UT Southwestern Medical Center. Ως αποτέλεσμα, η φωνή σου μπορεί να γίνει πιο αδύναμη ή βραχνή.

Η ηλικία μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τις φωνές ανδρών και γυναικών, πρόσθεσε ο Δρ. Mau. Μερικοί άνδρες μπορεί να διαπιστώσουν ότι όσο μεγαλώνουν, η φωνή τους ανεβαίνει σε τονικότητα. «Έτσι, για μερικούς άνδρες, που μπορεί να είχαν μια βαθιά, ηχηρή φωνή, αυτή μπορεί να μη φαίνεται πια τόσο βαθιά και γεμάτη όσο γερνούν». Στο μεταξύ, οι ορμονικές αλλαγές στις μεγαλύτερες γυναίκες μπορεί να κάνουν τη φωνή τους πιο χαμηλή.

Αν οι αλλαγές στη φωνή σου επηρεάζουν την ευεξία σου ή αν έχεις ξαφνικές αλλαγές, όπως αιφνίδια βραχνάδα που επιμένει για περισσότερες από μερικές εβδομάδες, ο Δρ. Mau προτείνει να επισκεφθείς έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

Θα συρρικνωθείς

Οι περισσότεροι άνθρωποι κονταίνουν με την ηλικία, ξεκινώντας περίπου από τα 40. Όμως, η έρευνα δείχνει ότι άνδρες και γυναίκες χάνουν ύψος με διαφορετικό τρόπο: Στα 70, οι άνδρες χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 2,5 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες σχεδόν 5 εκατοστά.

Και μετά τα 80; Η ίδια έρευνα δείχνει ότι πιθανότατα θα χάσεις άλλα 2,5 εκατοστά. «Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μικραίνουμε όσο μεγαλώνουμε», είπε ο Ardeshir Hashmi, επικεφαλής στο Κέντρο Γηριατρικής Ιατρικής της Cleveland Clinic. Όπως εξηγεί, με την ηλικία, χάνουμε οστό και χόνδρο στους σπονδύλους της σπονδυλικής μας στήλης, κάτι που μπορεί να μας κάνει πιο κοντούς.

Επίσης, οι κοιλιακοί και οι μυς της μέσης γύρω από τη σπονδυλική στήλη μπορούν να εξασθενήσουν, καθιστώντας πιο δύσκολο να κρατήσουμε τη σπονδυλική στήλη όρθια. Ακόμα και η επιπέδωση των καμάρων των ποδιών με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συμβάλει στην απώλεια ύψους, πρόσθεσε.

Μπορείς να επιβραδύνεις εν μέρει τη διαδικασία με το να παραμένεις σωματικά δραστήριος, να κάνεις ασκήσεις με βάρη που ενισχύουν τον κορμό και διεγείρουν την ανάπτυξη των οστών, αλλά και να λαμβάνεις αρκετό ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή σου.

«Μια σημαντική απώλεια ύψους μπορεί να υποδηλώνει οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις», προειδοποίησε ο Δρ. Hashmi. Αν έχεις παρατηρήσει ότι έχεις κοντύνει περισσότερο από 2,5 εκατοστά τα τελευταία ένα με δύο χρόνια, συμβουλεύσου τον γιατρό σου.

Οι ημικρανίες μπορεί να μειωθούν

Οι γυναίκες έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ημικρανίες από τους άνδρες, και τα επεισόδιά τους είναι πιο συχνά και διαρκούν περισσότερο. Αλλά υπάρχει μια καλή είδηση: Οι ημικρανίες μπορεί να μειωθούν μετά την εμμηνόπαυση.

«Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι οι ημικρανίες τους βελτιώνονται», είπε η Seniha Nur Ozudogru, νευρολόγος στο Penn Medicine. «Έχουν μειωμένη συχνότητα, μειωμένη ένταση, και μπορεί να μην έχουν πια καθόλου κρίσεις ημικρανίας».

Τα συμπτώματα των γυναικών μπορεί επίσης να αλλάξουν προς το καλύτερο, πρόσθεσε η Δρ. Ozudogru. Με την ηλικία, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίζουν ημικρανίες χωρίς τα συνοδευτικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο ή ναυτία. Σε πολλές περιπτώσεις, εξήγησε, οι ημικρανίες γίνονται ενοχλητικές, αλλά όχι εξουθενωτικές.

