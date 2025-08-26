Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Για τους μικρότερους μαθητές, η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη των μαθημάτων στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση.

Αντίστοιχα, στη Μέση Εκπαίδευση, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων επιστρέφουν στα σχολεία τη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με τα μαθήματα να αρχίζουν την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου, όπως ορίζεται κάθε χρόνο.

Με τις ημερομηνίες πλέον καθορισμένες, οι οικογένειες προχωρούν στις απαραίτητες προετοιμασίες ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σηματοδοτούν την επάνοδο στη σχολική κανονικότητα, με στόχο μια ομαλή και δημιουργική εκπαιδευτική περίοδο για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και ... γονείς!