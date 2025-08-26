Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

 26.08.2025 - 06:50
Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Ο Αύγουστος έχει ήδη μπει στη μέση, και όσο κι αν οι διακοπές συνεχίζονται, πολλοί γονείς και μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή στη σχολική ρουτίνα. Το πρώτο κουδούνι πλησιάζει και οι ημερομηνίες για τη νέα σχολική χρονιά 2025–2026 έχουν ήδη καθοριστεί.

Για τους μικρότερους μαθητές, η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη των μαθημάτων στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση.

Αντίστοιχα, στη Μέση Εκπαίδευση, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων επιστρέφουν στα σχολεία τη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με τα μαθήματα να αρχίζουν την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου, όπως ορίζεται κάθε χρόνο.

Με τις ημερομηνίες πλέον καθορισμένες, οι οικογένειες προχωρούν στις απαραίτητες προετοιμασίες ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σηματοδοτούν την επάνοδο στη σχολική κανονικότητα, με στόχο μια ομαλή και δημιουργική εκπαιδευτική περίοδο για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και ... γονείς!

Οι κάμερες ασφαλείας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

