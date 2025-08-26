Ecommbx
Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

 26.08.2025 - 13:14
«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

Καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θεωρεί προτιμότερο να δώσει στην κυβέρνηση του περιθώριο να ολοκληρώσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, πριν προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, οι οποίες –σύμφωνα με συνεργάτες του Προέδρου– «ανέβαλαν χωρίς δεύτερη σκέψη την όποια συζήτηση».

Αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ο ανασχηματισμός θα καθυστερήσει, καθώς η παρούσα προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων και η σωστή λειτουργεία του κρατικού μηχανισμού.

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί ποτέ υπό πίεση και επιλέγει να λαμβάνει αποφάσεις με ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους.

Πολιτικοί παρατηρητές τονίζουν ότι η στάση του Προέδρου καταδεικνύει έναν ηγέτη που δεν παρασύρεται από πιέσεις ή πρόσκαιρες εντυπώσεις. Αντίθετα, επιλέγει τη στρατηγική της μεθοδικότητας και της υπομονής, με στόχο να χτίσει στέρεες πολιτικές βάσεις.

