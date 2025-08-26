Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

 26.08.2025 - 13:17
Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

Δεν πρόλαβε να ανακοινωθεί η επιστροφή μικρού ποσοστού αποζημίωσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε κουρεμένους και κατόχους αξιογράφων και ξεκίνησαν σωρηδόν, Δημοκρατία, Κεντρική Τράπεζα και Τράπεζες, να στέλνουν επιστολές στους κουρεμένους και κατόχους αξιογράφων απαιτώντας την καταβολή δικηγορικών εξόδων.

Μάλιστα, συγκεκριμένη τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδικό τηλεφωνικό κέντρο με αμέτρητα τηλεφωνήματα στους κατόχους και κουρεμένους ζητώντας την άμεση πληρωμή τους και απειλώντας με δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που δεν το πράξουν.

Την ώρα που οι κουρεμένοι και οι κάτοχοι αξιογράφων περιμένουν έστω μια ελάχιστη ανακούφιση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, βρίσκονται αντιμέτωποι μεαπειλές από τους υπαίτιους μιας εκ των μεγαλύτερων τραγωδιών της χώρας. Έτσι, η προσδοκία δικαίωσης μετατρέπεται ξανά σε φαύλο κύκλο ταλαιπωρίας, αποκαλύπτοντας πως το κεφάλαιο του κουρέματος, δέκα και πλέον χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά συνεχίζει να αιμορραγεί την κοινωνία.

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

