Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

Μάλιστα, συγκεκριμένη τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδικό τηλεφωνικό κέντρο με αμέτρητα τηλεφωνήματα στους κατόχους και κουρεμένους ζητώντας την άμεση πληρωμή τους και απειλώντας με δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που δεν το πράξουν.

Την ώρα που οι κουρεμένοι και οι κάτοχοι αξιογράφων περιμένουν έστω μια ελάχιστη ανακούφιση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, βρίσκονται αντιμέτωποι μεαπειλές από τους υπαίτιους μιας εκ των μεγαλύτερων τραγωδιών της χώρας. Έτσι, η προσδοκία δικαίωσης μετατρέπεται ξανά σε φαύλο κύκλο ταλαιπωρίας, αποκαλύπτοντας πως το κεφάλαιο του κουρέματος, δέκα και πλέον χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά συνεχίζει να αιμορραγεί την κοινωνία.